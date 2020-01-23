«شعاع كابيتال» تقود إصدار صكوك

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «شعاع كابيتال» أمس قيامها مع مؤسسات مصرفية أخرى بإتمام مهام تسعير وإصدار صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة 300 مليون دولار لصالح مجموعة «جي إف إتش المالية».

وحققت عملية بيع صكوك «جي إف إتش»، والتي أنجزت نهار أمس نجاحاً كبيراً ترجم إقبالاً لافتاً من خلال طلبات تجاوز حجمها 700 مليون دولار، وبنسبة تغطية وصلت إلى أكثر من ضعفي حجم الإصدار.

وتم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تفويض شعاع بمهام تولي إدارة عدد من إصدارات الصكوك، من بينها إصدار لمدة خمس سنوات بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لصالح شركة جبل عمر للتطوير، وآخر عائد إلى شركة «ذا فيرست جروب»، وبلغت قيمته 135 مليون دولار أمريكي، ما رفع مجموع إصدارات الصكوك التي تولت شعاع إدارتها خلال العام المنصرم إلى أكثر من 500 مليون دولار أمريكي.