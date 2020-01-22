أبوظبي الأول يتوقع انتعاش نمو الإمارات 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

توقع بنك أبوظبي الأول ارتفاع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2020 لتواصل الدولة تميزها على المستوى الإقليمي بدعم تنوع الاقتصاد.

وأصدر البنك تقريره السنوي «آفاق الاستثمار العالمي 2020»، أمس، تحت عنوان «نعمل اليوم لاستشراف المستقبل»، حيث تم إعداد التقرير من قِبل خبراء في البنك، وتناول البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الراهنة، وتضمن كذلك تحليلات لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ووفقاً لما ورد في التقرير، يتوقع بنك أبوظبي الأول ارتفاع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2020.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الحركة الاقتصادية في الدولة بشكل ملحوظ بواقع 2.5% خلال العام الحالي، مقارنة مع توقعاته بتحقيق نمو 1.6 % في 2019.

ويعزى معظم هذا النمو إلى نشاطات القطاعات غير النفطية، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 3% خلال عام 2020 مقارنة مع 1.6% في العام الماضي، نتيجةً لقرب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى حزم التحفيز والنمو الحكومية.

الإنفاق الحكومي

كما توقع بنك أبوظبي الأول نمو الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع نسبة الدخل العام والاستهلاك إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي، فيما يشكل تسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم العالمية أبرز المخاطر الاقتصادية المطروحة على الساحة في الآونة الأخيرة.

وشهد مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤاً خلال العقد الماضي، الأمر الذي يعزى بشكل جزئي إلى التطورات التقنية التي أسهمت بزيادة الإنتاجية وخفض بعض التكاليف المرتبطة بالوسطاء. وأشار التقرير إلى أن تكامل السياسات النقدية والمالية سيسهم بعكس معدلات التضخم على الصعيد العالمي.

وقال ألان ماركوس، رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار لدى خدمات النخبة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد:

«من المتوقع أن تواصل الأصول ذات المخاطر تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2020، نظراً للتحسن في النمو العالمي بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة على المستوى الدولي، وأن تستثمر البنوك المركزية حول العالم التعامل مع هذه الأسعار المنخفضة التي ستؤدي إلى تحقيق الأسواق الناشئة أداءً جيداً».

وأضاف: «تواصل الدورة الاقتصادية طويلة الأمد توسعها من خلال الفرص المتاحة الخاصة باستراتيجيات القيمة والدخل، والتي نعتقد من جانبنا أنها ستحقق نتائج أفضل للمستثمرين».