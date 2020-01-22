6.2 % نمو الإقراض المصرفي إلى 102.6 مليار

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

سجلت وتيرة الإقراض المصرفي خلال عام 2019 زيادة غير مسبوقة هي الأكبر من نوعها على مدار السنوات الأربع الماضية.

حيث ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية ديسمبر الماضي ليصل إلى تريليون و759 مليار درهم مقابل تريليون و656 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 102.6 مليار درهم وبنمو 6.2 %.

وتعد الزيادة بنسبة نموها هي الأعلى على مدار السنوات الأربع الماضية وفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس وتقارير المصرف المركزي خلال السنوات الست الماضية.

حيث بلغت الزيادة في الإقراض المصرفي خلال عام 2017 نحو 76.3 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 4.8 %، وعام 2016 نحو 26.6 مليار درهم بنسبة نمو 1.7 % وعام 2015 نحو 87.9 مليار درهم بنسبة نمو 5.99% وتقل بنحو 2.3 مليار درهم عن عام 2014 الذي سجل زيادة بنحو 104.9 مليارات درهم وتزيد على الزيادة المتحققة خلال عام 2013 والتي بلغت 100.3 مليار درهم.

وعلى الرغم من ارتفاع الائتمان المصرفي إلا أن فيض الودائع على القروض سجل زيادة كبيرة بلغت 111 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 99 مليار درهم لعام 2018.

ويرجع زيادة فيض الودائع على القروض إلى الزيادة الكبيرة في الودائع المصرفية خلال عام 2019، حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي تريليون و870 مليار درهم مقابل تريليون و755 مليار درهم بنهاية 2018 بزيادة مقدارها 114.6 مليار درهم وبنسبة نمو 6.5%.

إجمالي الأصول

وأكد المصرف المركزي أمس ارتفاع إجمالي أصول الجهاز المصرفي شاملاً القبولات المصرفية ليصل إلى 3.085 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو 1.4% مقارنة مع 3.043 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي ليصل إلى 1.759 تريليون درهم بنهاية ديسمبر مقابل 1.722 تريليون درهم بنهاية نوفمبر بزيادة مقدارها 37.3 مليار وبنسبة نمو 2.2 %. كما ارتفعت الودائع المصرفية بنحو 50.6 مليار درهم خلال ديسمبر الماضي إلى تريليون و870 مليار درهم.

وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع بمقدار 33.6 مليار درهم في ودائع المقيمين وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 17 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب) بنسبة 0.5% من 512.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي إلى 514.8 مليار درهم في ديسمبر.

كما ارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل عرض النقد ن1 والودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 2.2%.

وذلك من 1.380 تريليون درهم إلى 1.412 تريليون، كما ارتفع عرض النقد ن 3 والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة لدى البنوك والمصرف المركزي من 1.682 مليار درهم بنهاية نوفمبر إلى 1.717 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 35 مليار درهم وبنسبة 2.1 %.

الودائع النقدية

وأرجع تقرير التطورات النقدية الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 700 مليون درهم والودائع النقدية بمقدار نحو ملياري درهم.

في حين ارتفع عرض النقد (ن2) بدعم من زيادة بمقدار 28.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

كما كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 391.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة مقدارها 36 مليار درهم وبنسبة نمو 10. 1% بنهاية ديسمبر 2018.

وارتفعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة لبنوك أبوظبي من 14.4 % إلى 15.5 % خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2019.

وعلى مستوى نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بلغت لبنوك أبوظبي 77.5 %، ونحو 83.4 % لبنوك دبي ونحو 84.25 % لبنوك الإمارات الأخرى.