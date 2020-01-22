البنوك تدعم صعود دبي وجني أرباح سريع بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباين أداء الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي معززاً بمكاسب أسهم البنوك، فيما انخفض سوق أبوظبي إثر تعرضه لعمليات جني أرباح بعد صعوده الأخير لأعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي.

وصعد سوق دبي بنحو 0.14% أو ما يوازي 4 نقاط ليصل عند 2854.92 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.55% أو ما يعادل 28.72 نقطة ليغلق عند 5184.53 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقارات.

ومع ترقب المستثمرين لبدء ماراثون النتائج السنوية انخفضت السيولة إلى 230.17 مليون درهم، موزعة بواقع 118.8 مليوناً في أبوظبي و111.3 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 99.8 مليون سهم منها 26.3 مليوناً في أبوظبي و73.4 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 2393 صفقة.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.23 % مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.36 % و«دبي الإسلامي» 0.17 %، فيما زاد قطاع الاستثمار بنحو 0.14 % على وقع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.74 % واستقرار «دبي للاستثمار»، فيما تراجع «شعاع» 0.47 %.

وزاد قطاع النقل بنحو 0.7 % نتيجة نمو «أرامكس» 1.39 % و«الخليج للملاحة» 1.36 %، فيما استقر «العربية للطيران» دون تغيير. بينما انخفض قطاع العقار 0.18 % مع هبوط «أرابتك» 0.82 % و«ديار» 0.27 % و«إعمار العقارية» 0.2 4% و«داماك» 0.14 %، فيما استقر «إعمار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» و«إعمار مولز» دون تغيير.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 42.04 مليون درهم ليغلق عند 4.21 دراهم، يليه «دبي الإسلامي» بسيولة 16.27 مليون درهم ليصل عند 5.76 دراهم، ثم «أرامكس» بتداولات 10.16 ملايين درهم ليقفل عند 3.65 دراهم. وحقق «تبريد» أكبر صعود بنحو 2 % إلى 2.04 درهم، فيما كان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.83% إلى 1.38 درهم.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.03% مع هبوط سهم «أبوظبي الأول» 1.4 % و«الشارقة الإسلامي» 0.78 % و«أبوظبي الإسلامي» 0.3 5 %. وهبط قطاع الاتصالات بنحو 0.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع العقار 0.84 % مع هبوط «الدار» 0.89 % و«رأس الخيمة العقارية» 0.2 1%، ونزل قطاع الاستثمار 0.1 8% مع تراجع «إشراق» 0.63 %. فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.75% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.96 % و«دانة غاز» 0.87 % مقابل انخفاض «طاقة» 1.09 %.

وتزعم «أبوظبي التجاري» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 24.6 مليون درهم ليقفل عند 8.03 دراهم، يليه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 19.5 مليون درهم ليصل عند 5.73 دراهم، ثم «اتصالات» بتداولات 16.05 مليون درهم ليغلق عند 16.56 درهماً. وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.98 % إلى 8.98 دراهم، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.57 % إلى 0.41 درهم.

ناسداك دبي

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.32 % أو ما يعادل 10.5 نقاط ليغلق عند 3285.11 نقطة بعد التداول على 196.2 ألف سهم بقيمة 2.16 مليون دولار من خلال 77 عملية.