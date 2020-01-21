سوق أبوظبي يُحقق أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع تراجع السيولة دون 300 مليون إذ صعد سوق أبوظبي لأعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي مخترقاً حاجز 5200 نقطة ومدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والاتصالات، بينما هبط سوق دبي إثر تعرضه لعمليات جني أرباح سريعة بعد مكاسب قياسية وصعود 7 جلسات متتالية.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.76% أو ما يعادل 39.25 نقطة ليغلق عند 5213.25 نقطة وهو أعلى مستوى في 5 أشهر ونصف بدعم ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والعقارات.

فيما هبط سوق دبي بنحو 0.42% أو ما يوازي 12 نقطة ليقفل عند 2850.95 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

وانخفضت السيولة الإجمالية إلى 290.9 مليون درهم موزعة بواقع 178.7 مليوناً في دبي و112.18 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 161.8 مليون سهم منها 138.3 مليوناً في دبي و23.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3605 صفقات.

وقال وسطاء في السوق لــــ«البيان الاقتصادي»:

إن الأسهم واصلت أداءها الإيجابي رغم تعرض بعضها لعمليات جني أرباح سريعة بعد وتيرة صعود قوية منذ مطلع العام الجاري، متوقعين أن تواصل الأسهم زخم النشاط في الأسابيع القادمة مع بدء ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية.

ارتفاع البنوك

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.8% نتيجة نمو أسهم «أبوظبي الأول» 1.165% و«أبوظبي الإسلامي» 2.13% و«الشارقة الإسلامي» 0.79%.

فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.74%. وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.48% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة بنحو 0.39% مع ارتفاع أسهم «طاقة» 5.26%، فيما استقر «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

وزاد قطاع العقار 0.11% على وقع صعود «رأس الخيمة العقارية» 1.75% فيما استقر «الدار» من دون تغيير. فيما هبط قطاع الاستثمار بنحو 0.76% مع تراجع «الواحة كابيتال» 2.02% وارتفع «إشراق» 1.92%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً 36.6 مليون درهم ليغلق عند 15.7 درهماً. وحقق «طيران أبوظبي» أكبر ارتفاع بنسبة 11.07% إلى 3.21 دراهم، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.89% إلى 0.73 درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.67% مع هبوط أسهم «إعمار مولز» 2.13% و«أرابتك» 1.61% و«إعمار للتطوير» 1.27% و«داماك» 0.96% و«إعمار العقارية» 0.24%. ونزل قطاع البنوك بنحو 0.7%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنحو 0.48% مع هبوط «سوق دبي» 2.19% فيما استقر «دبي للاستثمار» وارتفع «شعاع» 0.47%. بينما ارتفع قطاع النقل بنحو 0.57%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات مستقطباً 28.7 مليون درهم ليغلق عند 13.75 درهماً، يليه «إعمار العقارية» بتداولات 28.5 مليون درهم ليصل عند 4.22 دراهم.

وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 7.97% إلى 0.17 درهم، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً.

إفصاحات

* أعلنت شركة الإمارات للمرطبات عن قبول استقالة عبد الله رحمة العويس من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

* يجتمع مجلس إدارة بنك المشرق في 3 فبراير المقبل لمراجعة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليها، والاطلاع على مستجدات أعمال البنك.

* اشترى مصرف السلام – البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين، 85 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 73.580 مليون سهم إلى 73.665 مليون سهم (3.324% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 19 يناير 2020.