3 فروع بـ«الإمارات دبي الوطني» رائدة في الطاقة والبيئة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن حصول ثلاثة من فروعه في الدولة على الشهادات الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، ليصبح بذلك أول بنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطلق فروعاً حائزة على هذه الشهادات المرموقة.

وحصلت فروع البنك في «العربي سنتر»، «أم سقيم» وفرع «برج خليفة» على الشهادات المرموقة، لتسطر بذلك إنجازاً جديداً في مسيرة الاستدامة الطموحة التي يخوضها البنك.

وقال أحمد الشرياني، نائب رئيس تنفيذي، رئيس إدارة المشتريات والعقارات في البنك:

«إنجاز جديد يأتي تماشياً مع جهودنا المتواصلة لتعزيز الاستدامة وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2030 وإعلان دبي بشأن التمويل المستدام.

ويستمر البنك في التزامه الراسخ بمزاولة نشاطه بأسلوب مستدام ينسجم بالكامل مع التوجيهات العالمية والرؤية الوطنية وأفضل الممارسات في القطاع».

وقال ماهيش رامانوجام، الرئيس التنفيذي لمجلس المباني الخضراء:

«يمثل «تصنيف الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» أداة لضمان تصميم وتشغيل المباني وفقاً لمنهجية تهدف إلى تحقيق الأداء الفائق في مجالي البيئة وصحة الإنسان على وجه الخصوص، إضافة إلى تحسين نتائج العوامل المحورية الثلاثة المتمثلة في الناس والكوكب والربحية.

فمن خلال حرصه على الاستدامة كواحدة من أبرز أولوياته، يتصدر البنك جهود الاستدامة في القطاع ويساعد مجلس المباني الخضراء على المضي قدماً في رؤيتنا لتشييد بيئة مستدامة في غضون جيل واحد».