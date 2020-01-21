«الفجيرة الوطني» يشارك في مؤتمر التجارة الدولية

المصدر: (الفجيرة - البيان)

شارك بنك الفجيرة الوطني، بصفته الراعي الماسي في المؤتمر الثامن لغرفة التجارة الدولية، المعني بتمويل التجارة، والذي افتتح أمس في دبي بحضور مسؤولين من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية.

وألقى فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، الكلمة الافتتاحية، أشار خلالها إلى التغيرات التي يشهدها قطاع تمويل التجارة من التحول إلى الرقمنة والابتكار وإلى التزام البنك بتوفير أحدث الابتكارات للقطاع مثل (بلوك تشين)، والتي من شأنها أن تلبي بشكل أفضل احتياجات المتعاملين.

ويجتمع أصحاب المصلحة هذا العام لتشارك الأفكار والمعرفة ومناقشة المناخ الاقتصادي والتحديات السائدة والفرص المتاحة، والتطورات الإقليمية بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الفرص التي سيوفرها إكسبو 2020.