رئيس جديد للخدمات الدولية في «المشرق»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن بنك المشرق، عن تعيين طارق النحاس في منصب الرئيس الجديد لمجموعة الخدمات المصرفية الدولية لدى البنك.

وقبل انضمامه إلى المشرق، عمل طارق لمدة 25 عاماً مع مجموعة سيتي بنك، كان آخر منصب شغله هو رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في شمال إفريقيا ومصر والمشرق العربي، حيث تولّى إدارة فرق في 6 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق:

«بينما نتطلع إلى تعزيز وجودنا الدولي ستكون خبرة طارق إضافة قيّمة لجهودنا هذه». وقال طارق النحاس: « أتطلع إلى التعاون الوثيق مع زملائي الجدد لتعزيز تجربة عملاء البنك، وتحقيق المزيد من التقدم للمجموعة».