سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته منذ سبتمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت أسهم سوق دبي مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي في ختام جلسة أمس بعدما أضافت نحو 3.74 مليارات درهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي، مواصلة الصعود نحو أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر الماضي بدعم رئيسي من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.23% أو ما يعادل 34.8 نقطة، وهي ثاني أكبر وتيرة مكاسب يومية خلال العام الجاري، ليغلق عند مستوى 2863.09 نقطة مع صعود أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي طفيفاً بنسبة 0.1% ليقفل عند 5174 بضغط عمليات جني أرباح سريعة استهدفت أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 409.4 ملايين درهم موزعة بواقع 328.5 مليوناً في دبي و80.9 مليون سهم، منها 145.9 مليوناً في دبي و25.3 مليوناً بأبوظبي، من خلال تنفيذ 2979 صفقة.

واستحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على نحو 51% من سيولة سوق دبي بعد التداول على 12 مليون سهم بقيمة 166.9 مليون درهم من خلال 186 صفقة ليغلق صاعداً 2.21% إلى 13.9 درهماً مسجلاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم واصلت مكاسبها في ظل مساعي المستثمرين لاقتناص الفرص وبناء مراكز مالية جديدة قبيل انطلاق ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية، مشيرين إلى أن الأسواق قد تتعرض إلى عمليات جني أرباح صحية في الجلسات القادمة قبل أن تعاود الصعود مجدداً مستفيدة من المحفزات والقرارات الحكومية الإيجابية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.13% مع صعود «أرابتك» 2.48% و«إعمار للتطوير» 1.54% و«إعمار العقارية» 1.44% و«داماك» 0.83% و«إعمار مولز» 0.53%، كما ارتفع قطاع البنوك بنحو 1.32% نتيجة نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.21% و«دبي الإسلامي» بنحو 0.7%.

كما صعد قطاع الاستثمار 2.64% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.79% و«سوق دبي المالي» 0.52%، فيما تراجع «شعاع» 2.3%.

بينما زاد قطاع النقل 0.19% مدعوماً بصعود «أرامكس» 1.72% و«الخليج للملاحة» 0.89%، فيما انخفض «العربية للطيران» 1.25%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط، يليه «دبي الإسلامي» جاذباً 40.36 مليون درهم ليغلق عند 5.78 دراهم. وحقق «دي إكس بي» أكبر ارتفاع بنسبة 4.4% إلى 0.19 درهم، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنحو 5.4% إلى 0.42 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.06% مع تراجع «أبوظبي التجاري» بنحو 0.62% و«بنك الاستثمار» 10%، بينما استقر «أبوظبي الأول»، وارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.72%، فيما انخفض قطاع الاتصالات 0.36% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 1.1% مع انخفاض «طاقة» 8.58% و«أدنوك للتوزيع» 0.64% و«دانة غاز» 0.33%، فيما هبط قطاع الاستثمار بنحو 0.15%، بينما ارتفع قطاع العقار 0.91% مع ارتفاع «الدار» 0.9%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً 23.26 مليون درهم ليغلق عند 8.08 دراهم. وسجل «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 8.08% إلى 0.45 درهم، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.81 درهم.

إفصاحات

* أعلنت «إشراق للاستثمار» تعيين زياد توما المستشار العام للشركة، قائماً بأعمال مدير علاقات المستثمرين لمدة تنتهي بتاريخ تعيين شخص دائم للمنصب، كما تم تعيينه ضابط امتثال لمدة 3 سنوات.

كذلك عينت الشركة جاسم آل على كرئيس لجنة الإشراق ومتابعة تعاملات الأشخاص المطلعين، وأجيت جوشي وزياد توما عضوين في اللجنة.

* اشترى مصرف السلام - البحريني 20 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 73.560 مليوناً إلى 73.580 مليون سهم (3.321% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 16 يناير 2020.

* حصلت دار التمويل على تأكيد تصنيفها الائتماني قصير الأجل بدرجة استثمارية (A3) وطويل الأجل بدرجة استثمارية (BBB)- كلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة «كابيتال إنتليجنس» العالمية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني.