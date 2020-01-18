الأسهم تصعد بأكبر وتيرة أسبوعية في 4 أشهر ونصف

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 20 مليار درهم وصعدت مؤشراتها لأعلى مستوياتها في 4 أشهر ونصف الشهر في تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بتحسن المعنويات مع هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتفاؤل المستثمرين بقرب انطلاق ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية، ما عزز الشراء الأجنبي على الأسهم لاقتناص الفرص لا سيما مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وارتفع سوق دبي 2.87%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ مطلع سبتمبر الماضي، ليغلق عند 2828 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 2.04%، مسجلاً أكبر صعود أسبوعي منذ نهاية أغسطس الماضي، إلى 5179 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 1.77 مليار درهم، منها 1.1 مليار في دبي، و670.8 مليوناً في أبوظبي وجرى التداول على 1.03 مليار سهم، موزعة بواقع 831.8 مليوناً في دبي و200 مليون في أبوظبي، عبر تنفيذ 18.5 ألف صفقة.

تدفقات قويّة

وتوقع جون لوكا مدير التطوير لدى «ثانك ماركتس» ومقرها دبي، أن تشهد الأسهم المحلية تدفقات قوية مع وصولها إلى مستويات مغرية تزامناً مع الخطوات الرسمية التي بدأت تظهر على القطاع العقاري استعداداً للحدث الأكبر إكسبو 2020.

وأضاف لوكا لـ«البيان الاقتصادي»، أن بوصلة المستثمرين ستحدد خلال الفترة المقبلة على حسب التوقعات التي ستظهر تبعاً للنتائج المالية والتوزيعات النقدية والذي يعتبرها بعض المتداولين موسم الحصاد.

وتابع: ستبقى بورصات الإمارات ضمن الأفضل بالمنطقة والأكثر استقراراً، فخلال جلسات الأسبوع الماضي سجلت مستويات قياسية، حيث بقي مؤشر أبوظبي فوق مستوى 5100 نقطة وتجاوز دبي 2800 نقطة ما يعطى إشارة جيدة للمستثمرين.

سوق دبي

وعزز ارتفاع سوق دبي صعود قطاع البنوك بنسبة 3.9% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 3.24%، و«الإمارات دبي الوطني» 6.25%، وزاد قطاع العقار 1.78% على وقع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.71%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، و«داماك» 3.71%، و«ديار» 2.53%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 4.9%.

وصعد قطاع الاستثمار 3.6%، مع صعود «دبي للاستثمار» 3.12%، و«سوق دبي المالي» 4.48%، و«شعاع كابيتال» 6.1%، كما ارتفع قطاع النقل 1% نتيجة نمو «العربية للطيران» 1.91%، و«أرامكس» 0.29%، رغم هبوط «الخليج للملاحة» 1.96%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 253.56 مليون درهم، مغلقاً عند 4.17 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 214.6 مليون درهم، ليصل عند 13.6 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 162 مليون درهم، ليغلق عند 5.74 دراهم.

وحقق «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع بدبي بنسبة 13.6% إلى 1.42 درهم، تلاه «تبريد» 7.94% إلى 2.04 درهم، ثم «تكافل الإمارات» 7.76% إلى 1.25 درهم، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.89% إلى 0.401 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 4.9% إلى 0.233 درهم، ثم «بنك المشرق» 3.75% عند 77 درهماً.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 168.6 مليون درهم، منها 36.47 مليوناً للخليجيين، و132.1 مليوناً للأجانب، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 168.6 مليون درهم، موزعة 19.68 مليوناً للعرب، و148.9 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وعزز ارتفاع قطاع البنوك 2.27% المكاسب في سوق العاصمة حيث ارتفعت أسهم «أبوظبي الأول» 2.5%، و«أبوظبي التجاري» 2.65% و«أبوظبي الإسلامي» 2.95%، وزاد قطاع العقار 3.82% على أثر صعود «الدار» 3.72%، و«رأس الخيمة العقارية» 5.35%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.97% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الطاقة 3.31% على وقع صعود «دانة غاز» 2.1%، و«طاقة» 3.91%، و«أدنوك للتوزيع» 5.02%.

بينما انخفض قطاع الاستثمار 0.17% نتيجة هبوط «إشراق» 0.63%، فيما استقر «الواحة كابيتال». وتزعم «أبوظبي الأول» التداولات جاذباً 153.5 مليون درهم، مغلقاً عند 15.58 درهماً، تلاه «الدار» بسيولة 134.14 مليون درهم، ليقفل عند 2.23 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» مستقطباً 87.3 مليون درهم ليصل عند 8.13 دراهم.

وحقق أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» أكبر ارتفاع مع صعوده 11.11%، إلى 3 دراهم، تلاه «العالمية القابضة» 10.94% عند 7.1 دراهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» 5.35% إلى 0.453 درهم، فيما كان «البنك العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.58% إلى 0.92 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» 17.86% إلى 1.61 درهم، ثم «رأس الخيمة للأسمنت»، 10% إلى 0.89 درهم.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات الأسبوع الماضي حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافٍ بلغ 80.5 مليون درهم، فيما مالت نحو التسييل بدبي بصاف 11.66 مليون درهم.

اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي المالي بصافي استثمارات 11.66 مليون درهم ونحو البيع بأبوظبي مع صافي استثمارات بقيمة 80.5 مليون درهم.