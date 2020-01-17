تثبيت تصنيف «الإمارات دبي الوطني» عند A+

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الإمارات دبي الوطني عند A+ مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية، إن التصنيف «الإمارات دبي الوطني» من فئة «A+ يعتبر واحداً من أعلى التصنيفات في النظام البنكي في الدولة، ما يعكس مكانة البنك الرئيسية في دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص. وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك عند F1 مع تثبيت تصنيف الجدوى عند bb+ وتصنيف الدعم المؤسسي والسيادي عند درجة 1 وتصنيف أرضيات تصنيف الدعم عند A+.

وتتمثل رؤية فيتش لعوامل الدعم في قدرة الجهات السيادية القوية على دعم النظام المصرفي، المدعومة أصلاً بصناديق الثروة السيادية والإيرادات المتكررة ومعظمها من إنتاج الهيدروكربون. وتتوقّع «فيتش» استعداداً كبيراً من المؤسسات السيادية دعم القطاع المصرفي، وتجلى ذلك في السجل الطويل للمؤسسات الإماراتية المختصة في دعم البنوك المحلية.