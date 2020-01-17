20 مليار درهم مكاسب الأسهم في أسبوع الشراء الأجنبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 20 مليار درهم، في تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بتحسن المعنويات مع هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتفاؤل المستثمرين بقرب انطلاق ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية، ما عزز الشراء الأجنبي على الأسهم لاقتناص الفرص، لا سيما مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وارتفع سوق دبي 2.87% إلى 2828 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 2.04% إلى 5179 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع.

وضخ المستثمرون الأجانب ما يربو على 257 مليون درهم في السوقين خلال الأسبوع الماضي كصافي شراء منها 132.1 مليوناً في دبي و125.3 مليوناً في أبوظبي، بينما تباين أداء المؤسسات، حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 80.5 مليون درهم، ونحو بيع محدود في دبي بصافي استثمار 11.66 مليون درهم.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 1.77 مليار درهم، منها 1.1 مليار في دبي، و670.8 مليوناً في أبوظبي وجرى التداول على 1.03 مليار سهم موزعة بواقع 831.8 مليوناً في دبي، و200 مليون في أبوظبي عبر 18.5 ألف صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» ربح رأس المال السوقي لأسهم سوق دبي 8.2 مليارات درهم فيما كسبت أسهم أبوظبي نحو 11.4 مليار درهم، لتصل رسملة السوقين إلى 915.3 مليار درهم.