الأسهم تعزّز مكاسبها مدعومة بشراء الأجانب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استمرت الأسهم المحلية في مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي بختام تداولات أمس، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية، وتواصل عمليات الشراء الأجنبي الانتقائي لاقتناص الفرص، مع قرب ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية.

وارتفع سوق دبي 0.37%، توازي 10.29 نقاط، ليقفل عند 2828.28 نقطة، بدعم مكاسب البنوك والاستثمار والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي 0.1% ما يعادل 5.07 نقاط، ليغلق على 5179.12 نقطة، مع ارتفاع البنوك والطاقة والاستثمار، واستقرار الاتصالات.

واقتربت السيولة من النصف مليار، مع بلوغها 479.69 مليون درهم، موزعة بواقع 309.7 ملايين في دبي، و169.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 225.29 مليون سهم، منها 174.9 مليوناً في دبي، و50.3 مليوناً في أبوظبي، عبر 4009 صفقات.

ونشطت التداولات على أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، ليستحوذوا على 46% من السيولة بواقع 219 مليوناً، بعدما ثبتت وكالة «فيتش» تصنيفها للبنوك الأربعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

دعم صعود سوق دبي، ارتفاع البنوك 1.13% والاستثمار 1.04%، والنقل 0.53%. بينما في المقابل، انخفض العقار 1.03%، مع تراجع «الاتحاد العقارية» 2.1% و«إعمار العقارية» 1.42% و«داماك» 0.82% و«أرابتك» 0.82% و«إعمار مولز» 0.53%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط، مستقطباً 80.5 مليونا، ليغلق عند 13.6 درهما. وحقق «إثمار» أكبر نسبة صعود 3.01%، إلى 0.17، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً، بنحو 9.88%، إلى 0.37.

وعزّز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع البنوك 0.24%، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.39%، و«أبوظبي التجاري» 0.37%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.08%، وزاد الطاقة 0.64%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط، مستقطباً 48.57 مليون درهم، ليقفل على 15.58. وسجل «المستثمر الوطني» أكبر ارتفاع 4.67%، إلى 0.65، فيما كان «العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%، إلى 0.92.

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وافق مجلس إدارة شركة «الخليج للملاحة القابضة»، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد أمس، على مقترح إصدار صكوك. وذكرت «الخليج للملاحة القابضة» في بيانٍ لها أمس وجهته إلى سوق دبي المالي، أن مجلس إدارة الشركة قد حدّد القيمة الإجمالية لإصدار الصكوك بـ125 مليون درهم.

إفصاحات

* قالت «جي إف إتش» المالية إنها بصدد إصدار صكوك لمدة 5 سنوات مع احتمالية إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولي في بورصة لندن. تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار في إصدار واحد أو عدّة إصدارات. وأوضحت أنه يتم عقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من أول من أمس في الإمارات وآسيا ولندن. وعيّنت المجموعة بنكي «سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» للعمل كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.

* وقعت «الرمز كوربوريشن» اتفاقية شراء نشاط صناعة السوق من «شعاع كابيتال»، تشمل نقل نشاط صناعة السوق وفريق العمل الذي يتولى إدارة وتنفيذ هذه الأعمال إليها.

* اشترى مصرف السلام - البحريني 10 آلاف سهم (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي لترتفع إلى 73.56 مليون سهم (3.32% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 15 يناير 2020.