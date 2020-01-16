17.4 مليار درهم مكاسب الأسهم في 4 جلسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي في ختام جلسة، أمس، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات عقب هدوء التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ترقب نتائج وتوزيعات الشركات السنوية، وهو ما يحفز الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لاقتناص الفرص.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 3.11 مليارات درهم، أمس، ليبلغ 913.14 مليار درهم، لتصل بذلك إجمالي المكاسب على مدار الجلسات الأربع الماضية لنحو 17.4 مليار درهم.

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.54% مواصلاً التحليق نحو أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر الماضي، ليغلق عند 2817.99 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.11% ليغلق عند 5174 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع أغسطس الماضي بدعم ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

ووصلت السيولة إلى 364.85 مليون درهم، منها 227.4 مليون درهم في دبي، و137.45 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 278.6 مليون سهم، موزعة بواقع 235.4 مليون سهم في دبي، و43.2 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4020 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.76% على وقع مكاسب «إعمار العقارية» 0.71%، و«داماك» 0.41%، و«ديار» 0.55%، و«إعمار مولز» 0.53%، و«الاتحاد العقارية» 10.19% مع إعلان الشركة، أن مجلس إدارتها يعتزم مناقشة مقترح تحويل بعض الشركات التابعة لها إلى «مساهمة خاصة».

وزاد قطاع البنوك 0.5% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.88%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.75%، كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.73% نتيجة نمو «دبي للاستثمار» 0.78%، و«دبي المالي» 0.74%، و«شعاع كابيتال» 0.23%، بينما انخفض قطاع النقل 0.18%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 59.3 مليون درهم. وحقق سهم «الاتحاد العقارية» أكبر ارتفاع فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.75% إلى 77 درهماً.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 53 مليون درهم، منها 41 مليوناً للأجانب، و11.9 مليوناً للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 53 مليون درهم، منها 21.7 مليوناً للعرب، و31.1 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي، صعود قطاع العقار 0.6%. وزاد قطاع الاتصالات 0.48% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الطاقة 0.6% بفعل صعود «أدنوك للتوزيع» 1.64% في ظل استقرار كل من «دانة غاز»، و«طاقة».

وصعد قطاع الاستثمار 0.34% لارتفاع «الواحة كابيتال» 0.54%، واستقرار «إشراق»، بينما انخفض قطاع البنوك 0.19% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.26%، رغم ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.5%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.36%.

وتصدر «الدار» النشاط مستقطباً 37.87 مليونا، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 23.4 مليون درهم، وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بـ9.61% إلى 7.3 دراهم، فيما كان «رأس الخيمة للإسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.89 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء باستثمار 29.2 مليون درهم، موزعة بواقع 1.03 مليون درهم للعرب، و1.94 مليون للخليجين، و26.2 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 29.2 مليوناً.

إفصاحات

* أعلنت شركة الخليجية للاستثمارات العامة (جيجكو) الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية لتنفيذ القرار القضائي الصادر عن محاكم دبي ضدها لصالح شركة ميادين للاستثمار.

وأشارت الشركة في بيان لها أمس لسوق دبي المالي، إلى أن الهيئة تلقت خطاباً من محكمة دبي الابتدائية التجارية بشأن تنفيذ قرار الحجز على 113.8 مليون درهم من أموالها وتحويل ما يتم حجزه إلى خزينة الدولة.

* يجتمع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة الأحد المقبل لمناقشة فرص استثمارية محتملة، وبعض الأمور الاعتيادية الأخرى.

* اشترى مصرف السلام – البحريني 25 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) بسوق دبي لترتفع أسهم الخزينة من 73.52 مليوناً إلى 73.55 مليون سهم (3.319% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 14 يناير2020.