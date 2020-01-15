7.3 مليارات مكاسب الأسهم مع استمرار الشراء الأجنبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

صعدت مؤشرات الأسهم المحلية لأعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي أمس، كاسبةً 7.3 مليارات درهم بدعم الشراء الأجنبي على «القياديات» مع تحسن نسبي للسيولة لتقترب من 450 مليوناً.

وارتفع سوق دبي 0.98% إلى 2802.9 نقطة، مع ارتفاع العقار والبنوك والنقل والسلع والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات، فيما صعد سوق أبوظبي 1.07% إلى 5168.62 نقطة، على وقع مكاسب البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وبلغت السيولة الإجمالية 441 مليون درهم، منها 265.5 مليوناً لدبي، و175.5 مليوناً لأبوظبي، وسط تداول 262.4 مليون سهم، بواقع 217.7 مليوناً بدبي، و44.7 مليوناً بأبوظبي بواقع 4780 صفقة. واستحوذت 6 أسهم في السوقين على 63% من السيولة بـ277.3 مليون درهم، وهي «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«الدار» و«دبي الإسلامي» و«اتصالات».

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود العقار 1.46% والبنوك 0.71% والاستثمار 1.36% والنقل 0.41%، وتصدر «إعمار العقارية» التداولات جاذباً 64.6 مليون درهم، ليغلق على 4.2، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 46.5 مليوناًُ، ليقفل عند 13.25، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 42.2 مليوناً وسعر 5.65. وحقق «تكافل الإمارات» ارتفاعاً 14.55% إلى 1.26، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً 9.62% إلى 0.216. وعمد المستثمرون نحو الشراء بصافي استثمار 47.9 مليون درهم، منها 1.6 مليوناً للعرب، و10.2 ملايين للخليجيين، و36.2 مليوناً للأجانب، فيما مال المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار47.9 مليوناً.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع البنوك 1.28% والعقار 3.41% والاتصالات 0.37% والطاقة 0.58%، بينما انخفض الاستثمار 0.52%. وتزعم «أبوظبي الأول» التداولات جاذباً 48.2 مليون درهم، إلى 15.56، تلاه «الدار» بـ43 مليوناً عند 2.24، ثم «اتصالات» بتداولات 32.7 مليوناً إلى 16.5. وحقق «أم القيوين الوطني» أكبر ارتفاع 14.74% إلى 2.18، فيما كان «المستثمر الوطني» الأكثر انخفاضاً 10% إلى 0.62.

واتجه المستثمرون نحو الشراء بصافي استثمار 44.12 مليون درهم، منها 8.5 ملايين للخليجيين، و35.6 مليوناً للأجانب، فيما مال العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار44.12 مليون درهم، بواقع 2.8 مليوناً للعرب، و41.27 مليوناً للمواطنين.

تباين

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي ونحو البيع في دبي، ومال الأفراد نحو الشراء بدبي ونحو البيع بأبوظبي.

إفصاحات

* أمانات القابضة تعيّن «الرمز كابيتال» كموفر سيولة لأسهمها بدءاً من أمس.

* تجتمع «الخليج للملاحة» غداً لمناقشة مقترح إصدار صكوك بـ125 مليون درهم.

* اشترى «السلام-البحريني» 67.39 ألف سهم (الخزينة) ببورصة دبي.

* تجتمع «جلفار» غداً لبحث هيكلة رأس المال، وتمديد تسهيلات القروض الحالية.

* قررت «أدنيك» التوصية لعموميتها الموافقة على شراء 10% من أسهمها.

* كشفت «أسمنت الفجيرة» عن المالكين لـ5% أو أكثر من أسهمها حتى 9 يناير الماضي