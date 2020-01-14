5.1 مليارات درهم مكاسب الأسهم بدعم مشتريات الأجانب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس محققة مكاسب بقيمة ٥٫١ مليارات درهم، عززتها عمليات شراء أجنبي لاقتناص الفرص في الأسهم القيادية ما رفع السيولة قرب حاجز 400 مليون درهم مع ترقب المستثمرين لانطلاق ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.84% عند مستوى 2775.58 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والاستثمار والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي 0.59% إلى مستوى 5113.75 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك العقار والطاقة والصناعة والسلع.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 392 مليون درهم، منها 245.4 مليوناً في دبي، و146.6 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 170.65 مليون سهم، موزعة بواقع 124.3 مليون درهم في دبي، و46.35 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4086 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.55% نتيجة صعود «إعمار العقارية» 0.74%، و«إعمار مولز» 1.07%، و«داماك» 1.57%، فيما انخفض «إعمار للتطوير» 0.77%، و«الاتحاد العقارية» 2.05%، بينما استقر «أرابتك» و«ديار» دون تغيير. وزاد قطاع البنوك 1.34% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.09%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.93%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.17% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.65%، و«شعاع كابيتال» 0.36%، مع استقرار «دبي للاستثمار»، ونما قطاع النقل 0.41% معززاً بمكاسب «أرامكس» 0.29%، و«العربية للطيران» 0.64%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً نحو 83 مليون درهم، ليغلق عند 4.09 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 65.6 مليون درهم، ليقفل عند 13.2 درهماً، ثم «أرامكس» بتداولات 18.6 مليون درهم، ليصل عند 3.48 دراهم. وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 9.4% إلى 0.454 درهم، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.05% إلى 0.239 درهم.

وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 40.5 مليون درهم، منها 40.2 مليوناً للأجانب، و300 ألف للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 40.5 مليون درهم، منها 13.9 مليوناً للخليجيين، و26.5 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 0.75% نتيجة نمو «أبوظبي الأول» 0.66%، و«أبوظبي التجاري» 1.27%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.1%، وارتفع قطاع العقار 1.1% مع نمو «الدار» 0.93%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.49%.

وارتفع قطاع الطاقة 1.08% على وقع مكاسب «دانة غاز» 2.22%، و«طاقة» 4.35%، بينما استقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات»، بينما انخفض قطاع الاستثمار 0.85% مع تراجع «إشراق» 0.62% و«الواحة كابيتال» 1.06%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً 30.25 مليون درهم، ليغلق عند 15.34 درهماً، تلاه «الدار» بتداولات 25.6 مليون درهم، ليصل عند 2.16 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 16.4 مليون درهم، ليقفل عند 5.51 دراهم. وحقق «سوداتيل» أكبر ارتفاع بنسبة 5.88% إلى 0.36 درهم، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.71% إلى 0.43 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 20.2 مليون درهم، منها 17.8 مليوناً للأجانب، و2.4 مليون للعرب، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 20.2 مليون درهم، موزعة بواقع 1.8 مليون للخليجيين، و18.4 مليوناً للمواطنين.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 17.3 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 7.5 ملايين درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 7.5 ملايين ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 17.3 مليوناً.