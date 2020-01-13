«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» الأثقل وزناً في مؤشر دبي

المصدر: دبي- عمرو عادل

أظهرت المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات المساهمة العامة في مؤشر سوق دبي المالي، تصدر بنكي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» قائمة الشركات المدرجة الأكثر وزناً في المؤشر العام للسوق.

وتقاسم البنكان المركز الأول مناصفة من حيث أكبر الشركات وزناً، بنسبة 20% لكل منهما، ويليهما «إعمار العقارية» بنسبة 18.17% ثم «مجموعة إعمار مولز» بنسبة 5.06%.

وفي يناير الجاري جاء «دبي للاستثمار» خامساً بين الأكثر وزناً 4.65%، ثم «العربية للطيران» 4.62%، و«أرامكس» 4.35%، ثم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» 4.23%، و«إعمار للتطوير» 3.28%، و«بنك المشرق» 2.09%.

وتستحوذ 10 شركات على 86.45% من وزن المؤشر، و27 شركة على 13.55%، فيما يصل وزن أكبر 20 شركة إلى 97.7%. وجاءت الغلبة لأسهم البنوك الأكثر تأثيراً في المؤشر بعد استحواذ 5 منها على 44.29%، وهي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«المشرق» و«دبي التجاري» و«مصرف عجمان».

وجاء العقارات ثانياً بعد استحواذ 8 من أسهمه على 31.62%، وهي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» و«داماك» و«الاتحاد العقارية» و«ديار للتطوير» و«أرابتك القابضة» و«دريك آند سكل إنترناشيونال».

ويتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأس المال. كما يتم مراجعة المؤشر لقياس أوزان الشركات مرتين سنوياً في يناير ويوليو، وفقاً لقواعد احتساب من 10 بنود رئيسة، منها الأسهم الحرة والقيمة السوقية والنسب المعيارية.