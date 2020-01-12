9 مليارات درهم فائض السحوبات في «المركزي» 2019

المصدر: ( أبوظبي - عبد الحي محمد )

تفوقت السحوبات النقدية من المصرف المركزي على الإيداعات لديه خلال عام 2019 بنحو 9 مليارات درهم. وكشفت إحصاءات أصدرها المصرف أمس عن أن السحوبات النقدية من المصرف بلغت 225.7 مليار درهم خلال عام 2019، منها 225.6 مليار درهم سحوبات أوراق نقدية و68 مليون درهم معدنية، وسجل شهر مايو أعلى شهور العام في السحوبات بنحو 25.3 مليار درهم.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الإيداعات النقدية خلال عام 2019 بالمصرف بلغ 216.7 مليار درهم، منها 216.6 مليار درهم نقدية و333 مليون درهم معدنية، وجاء شهر يونيه أعلى شهور الإيداعات بنحو 20.5 مليار درهم. وتعكس زيادة السحوبات الحركة الاقتصادية النشطة في الدولة.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بنهاية ديسمبر 2019 لتصل إلى 25 مليوناً و842 ألفاً و698 شيكاً بقيمة تريليون و224 مليار درهم، وسجل شهر يوليو أعلى الشهور بنحو 2.28 مليون شيك وبقيمة 110.2 مليارات درهم.