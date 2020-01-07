الأسواق الإقليمية مستقرة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط تحسن في أداء غالبية الأسواق الإقليمية لتنجح في امتصاص أثر المخاوف من التوترات الجيوسياسية التي كبدتها خسائر حادة في الجلسة قبل الماضية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.33 % ليغلق عند 2639.17 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار وسط عمليات شرائية لاقتناص الفرص في الأسهم القيادية مع تداولها عند مستويات سعرية جاذبة. فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.4 % أو ما يعادل 20.28 نقطة ليغلق عند 5007.68 نقاط مدفوعاً بضغوط بيع استهدفت أسهم «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفعت بورصة السعودية بنسبة 0.15 % وزادت بورصة الكويت 0.44 %، ونمت بورصة البحرين 0.54 % وصعدت بورصة الأردن 0.77 %، بينما انخفضت بورصة مسقط بنسبة 1.03 % وتراجعت بورصة مصر 0.53 %.

ووصلت السيولة الكلية إلى 226.7 مليون درهم موزعة بواقع 113.69 مليوناً في دبي و113.04 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 127.8 مليون سهم منها 92.2 مليوناً في دبي و35.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3931 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم نجحت في تعويض جانب من خسائرها بجلسة أول من أمس على وقع المخاوف من التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرين إلى أن الجلسات القادمة ستشهد مزيداً من التحسن حال استقرت الأوضاع العالمية.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.23 % مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.26 % و«إعمار مولز» 0.55 % و«أرابتك» 0.83 % و«ديار» 1.16 %، فيما استقر «داماك» و«إعمار للتطوير» دون تغيير، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 2.2 %. وارتفع قطاع البنوك 0.5 % مع صعود «دبي الإسلامي» 0.74 % و«الإمارات دبي الوطني» 0.4 %.

وصعد قطاع الاستثمار 0.68 % مع ارتفاع «شعاع» 1.14 % و«دبي للاستثمار» 0.8 % و«سوق دبي المالي» 0.22 %. بينما انخفض قطاع النقل 0.29 % مع هبوط «الخليج للملاحة» 1.6 % و«العربية للطيران» فيما ارتفع «أرامكس» 0.86 %.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 32.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 20 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 14.1 مليون درهم. وتصدر «إثمار» الأسهم الرابحة مع ارتفاعه بنسبة 7.1 % إلى 0.16 درهم، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.35 % إلى 0.41 درهم.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.45 % مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.79 %، فيما استقر «مصرف الشارقة الإسلامي» دون تغيير، وارتفع «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» بنحو 0.5 7% و0.66 % على التوالي.

وهبط قطاع العقار بنسبة 2.21 % مع تراجع سهم «الدار» 2.35 % و«رأس الخيمة العقارية» 0.23 %، ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.65 % على أثر هبوط «طاقة» 9.9% و«أدنوك للتوزيع» 0.68 %، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.68 %. بينما ارتفع قطاع الاستثمار 1.42% مع صعود «إشراق» 2.59 % و«الواحة كابيتال» 1.1 %، فيما استقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 35.8 مليون درهم، يليه «اتصالات» جاذباً نحو 22.05 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 13.9 مليون درهم.

إفصاحات

* أعلن «نور بنك» أن بنك دبي الإسلامي استحوذ على 99.999 ٪ من رأس المال المصدر للبنك يوم 2 يناير 2020.

* تقدم محمد الهواري باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة شركة «تكافل الإمارات» اعتباراً من 6 يناير 2019.

* أعلنت شركة الإمارات ديستريكت كولينج المحدودة «إيميكول»، المملوكة لشركة دبي للاستثمار، عن توفير خدمات التبريد لثمانية قطاعات عبر شبكتها بطول يتجاوز 240 كيلومتراً في 2019.

* أعلنت شركة «دانة غاز» شراء 250 ألفاً من أسهمها في جلسة أمس تمثل 0.00357 % من رأس المال المكتتب به، مشيرةً إلى أن متوسط سعر الشراء بلغ 0.896 درهم من خلال الوسيط «شعاع للأوراق المالية».