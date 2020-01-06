أداء قياسي لبورصة دبي للذهب في 2019

المصدر: دبي - البيان

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أداء قياسياً خلال العام الماضي، حيث نجحت في تخطّي جميع أحجام التداول السنوية ومعدلات الاهتمام المفتوح السابقة، ليكون 2019 أنجح عام للبورصة منذ تأسيسها، وبلغ إجمالي حجم التداول في البورصة 23.06 مليون عقد خلال 2019 بإجمالي 433 مليار دولار، ليتجاوز الرقم القياسي السابق والبالغ 22.26 مليون عقد في 2018، كما بلغت القيمة الاسمية لعمليات المقاصة، التي نفذتها شركة دبي لمقاصة السلع، شركة المقاصة المرخّصة والمملوكة بالكامل لبورصــة دبي للـذهب والســلع، أكثر من 866 مليار دولار.

وسجلت بورصة دبي للذهب والسلع أعلى معدل اهتمام سنوي مفتوح في عام 2019 بواقع 324,803 عقود، مقارنة بـ 284,736 عقداً في 2018. ويشير الاهتمام المفتوح إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي على نجاح أيّ بورصة.

جهود مستمرة

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: هذه هي السنة الثانية على التوالي، التي نسجل فيها أعلى أحجام التداول ومعدلات الاهتمام المفتوح على الإطلاق، ويعد هذا دليلاً واضحاً على جهودنا المستمرة لتوسيع مشاركة المستثمرين، وتعزيز مستويات السيولة.

وفي إطار سعينا لتجاوز الإنجازات التي حققناها في 2018، فقد جاءت نتائج 2019 لتمثل نقطة فارقة، تعكس بوضوح فعالية استراتيجية النمو، التي ننتهجها لجذب مجموعة أوسع من المتداولين والمستثمرين، الذين يسعون خلف الحماية وآليات تحوط مختلفة للتخفيف من المخاطر.

وكانت أفضل المنتجات أداء في 2019 في بورصة دبي للذهب والسلع، هي عقود الكوانتو الآجلة للروبية الهندية، حيث تم تداول أكثر من 7.7 ملايين عقد، بزيادة سنوية قدرها 109 %، وارتفعت معدلات الاهتمام المفتوح للفترة نفسها بما يزيد على 65 %.

أهم المنتجات

وحققت العقود الآجلة للذهب، التي تعد أهم منتجات بورصة دبي للذهب والسلع، أداء قوياً في العام الماضي، مع تداول أكثر من 478,000 عقد، بزيادة سنوية قدرها 107 %.

وكانت مستويات تداول المعدن الثمين في بورصة دبي للذهب والسلع مرتفعة بشكل خاص في شهر يونيو، حيث سجلت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب نمواً يومياً على أساس شهري بنسبة 507.4 %، ونمواً يومياً على أساس سنوي بنسبة 225.5 %، كما دفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في جميع أنحاء العالم المستثمرين للبحث عن أصول آمنة.

وأضاف ميل: نحن سعداء بهذا النمو المتواصل في أحجام تداولاتنا مع تزايد أعداد المستثمرين الذين يدركون أهمية عقودنا ومنتجاتنا، ويلجأون إليها للتحوط خلال فترات عدم التيقن.

وقد كان هذا الأمر جلياً على مدار الـ12 شهراً الماضية، حيث حصلت تقلبات عالمية كبيرة ناجمة عن مجموعة من الأحداث الكبرى، كالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمفاوضات المستمرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة، منذ أكثر من عقد من الزمن.

جاذبية للمستثمرين

وشهد شهرا يوليو وأغسطس المنصرمان أحجام تداول قياسية مع تداول أكثر من 2.3 و3.2 ملايين عقد على التوالي، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية العالمية، وعززت بذلك بورصة دبي للذهب والسلع جاذبيتها للمستثمرين، لتسجّل في شهر أغسطس أفضل أداء شهري لها منذ تأسيسها قبل 14 عاماً، محطمة الرقم القياسي السابق في شهر مايو 2018، والذي شهد تداول 2.16 مليون عقد.

واختتمت البورصة العام المنصرم بفوزها بإشادة وتقدير الصناعة، حيث حصلت على لقب «بورصة العام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا» في الجوائز العالمية للعقود الآجلة وعقود الخيارات الدولية لعام 2019 للسنة الثانية على التوالي، وجائزة «بورصة العام» في جوائز المستثمر العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجلّة «إف أو دبيليو» لعام 2019.

واختتم ميل بالقول: نهدف في هذا العام الجديد إلى مواصلة مسار النمو الذي حققناه، والاستمرار في تطوير المنصة القوية التي بنيناها في 2019، ولدينا حالياً مجموعة كبيرة من المنتجات الجاهزة للإطلاق بانتظار الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك العقود الآجلة المصغرة للذهب، وعقد العملات الأجنبية المتجدد، ونحن على ثقة تامة بأن 2020 سيكون عاماً رائعاً لبورصة دبي للذهب والسلع، إذ نتطلع إلى تحقيق عام استثنائي مليء بالإنجازات في دبي، والإمارات بشكل عام.

تأسست بورصة دبي للذهب والسلع عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة والوحيدة التي تسمح للمتداولين بتسوية المعاملات ضمن منطقة الخليج. ولعبت البورصة دوراً رائداً في تطوير السوق الإقليمية لمشتقات السلع.