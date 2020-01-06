توترات المنطقة تكبّد الأسواق الإقليمية خسائر حادة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية بنحو حاد في ختام جلسة أمس، مقتفيةً أثر خسائر كل البورصات العربية بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، ووصلت أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية وجاذبة، ما يعزز عمليات الشراء في الجلسات المقبلة لاقتناصها.

وانخفض سوق دبي بنسبة 3.06% أو ما يعادل 84.8 نقطة، وهي أكبر وتيرة خسائر يومية منذ منتصف مايو الماضي، ليغلق عند 2684.24 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 10 ديسمبر الماضي، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 1.42%، ليغلق عند 5027.96 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» للبورصات الإقليمية انخفضت بورصة مصر بنسبة 4.43%، ومؤشر الكويت العام 3.72%، وبورصة السعودية 2.42%، وسوق البحرين 2.26%، وبورصة قطر 2.14%، وبورصة الأردن 0.53%، وبورصة مسقط 0.3%.

وقال وسطاء في الأسواق لـــ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق المحلية تأثرت كغيرها من أسواق المنطقة على وقع التوترات الجيوسياسية والعالمية الدائرة في المنطقة، مشيرين إلى أن هذه التراجعات وقتية، وستزول مع تلاشي المخاوف، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات شراء مكثفة لاقتناص الفرص في الأسهم التي وصلت لمستويات سعرية مغرية.

ووصلت سيولة الأسهم المحلية إلى 259 مليون درهم، منها 156.5 مليون درهم في دبي، و102.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 178.13 مليون سهم، موزعة بواقع 136.96 مليون سهم في دبي، و41.17 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3.89% بعد هبوط «إعمار العقارية» 3.7%، و«إعمار للتطوير» 4.34%، و«أرابتك» 6.2%، و«داماك» 7.68%، و«ديار» 6.76%، و«إعمار مولز» 2.69%، و«الاتحاد العقارية» 0.37%، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 2.63% مع تراجع «دبي الإسلامي» 2.53%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.08%.

ونزل قطاع الاستثمار 5.23% نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 4.58%، و«سوق دبي المالي» 6.15%، و«شعاع كابيتال» 9.61%، وتراجع قطاع النقل 1.79% بعد نزول «العربية للطيران» 1.27%، و«أرامكس» 1.69%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات مستقطباً 36.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 26.7 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات إلى 20.14 مليون درهم. وسجل سهم «مجموعة السلام القابضة» الارتفاع الوحيد بنسبة 5.71% فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.89%.

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 28 مليون درهم، منها 8.4 ملايين للخليجيين، و19.9 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 28 مليون درهم، موزعة بواقع 5.4 ملايين للعرب، و22.9 مليوناً للأجانب.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 1.34% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 1.18%، و«أبوظبي التجاري» 3.3%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.04%، وتراجع قطاع العقار 1.8% مع نزول «الدار» 1.84%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.14%. وانخفض قطاع الاتصالات 1.21% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 4.91% بعد هبوط «دانة غاز» 6.65%، و«أدنوك للتوزيع» 2%، و«طاقة» 5.53%، ونزل قطاع الاستثمار 5.24% نتيجة تراجع «إشراق» 3.44%، و«الواحة كابيتال» 6.74%.

وتصدر «أبوظبي الأول» مستقطباً 32.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 12.2 مليون درهم. وحقق «البنك العربي المتحد» أكبر ارتفاع بنسبة 13.11% فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.74%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 19.76 مليون درهم، منها 14.94 مليون للخليجيين، و4.82 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 19.76 مليون درهم، موزعة بواقع 3.48 ملايين للعرب، و16.3 مليون للأجانب.

إفصاحات

* اشترت شركة «دانة غاز»، أمس، مليون سهم من أسهمها، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، مشيرة إلى أن متوسط سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.92 درهم للسهم في كل صفقة، وأن عملية الشراء تمت من خلال وسيطها «شعاع للأوراق المالية».

* أعلنت المجموعة العربية للتأمين- أريج، المدرجة في بورصتي دبي والبحرين، عن فتح باب استلام الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات ممتدة من 2020 إلى 2023، على أن يتم الاقتراع خلال الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية في 29 مارس المقبل.

* أعلنت شركة «العين الأهلية للتأمين» استقالة رونالد باكيسا من منصبه نائب المدير العام.

* تعقد شركة «المستثمر الوطني» اجتماع الجمعية العمومية في 21 يناير المقبل، لمناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح استثنائية من الاحتياطي الاختياري تقدر بـ 50 مليون درهم.