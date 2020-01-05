%43.3 نمو تداولات «سوق أبوظبي» 2019 إلى 57 مليار درهم

المصدر: أبوظبي البيان

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2019 على ارتفاع بنسبة نحو 3.3%، مغلقاً عند 5075 نقطة، وكان مؤشر السوق قد سجل أعلى مستوى عند 5404 نقاط في الربع الثاني من 2019.

وسجلت قيم التداولات في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال 2019 لتبلغ 57 مليار درهم مقارنة بنحو 40 مليار درهم 2018، بارتفاع 43.3% وكان ديسمبر 2019 هو الأعلى من حيث قيمة التداول، والتي بلغت 11.1 مليار درهم، فيما بلغ معدل قيم التداول اليومي خلال 2019 نحو 228 مليون درهم مقابل 157 مليون درهم خلال عام 2018 بارتفاع 44%.

كما سجلت أحجام التداول في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2019 لتبلغ نحو 15.5 مليار سهم مقارنة بنحو 15.4 مليار سهم في 2018، بارتفاع 0.75 % وكان ديسمبر 2019 هو الأعلى من حيث حجم التداول، والتي بلغت نحو 1.75 مليار سهم، فيما بلغ معدل حجم التداول اليومي خلال العام نحو 62 مليون سهم مقابل 61 مليون سهم في 2018 بارتفاع 1.6%.

وتجاوزت القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 531 مليار درهم في نهاية 2019 مقارنة مع 2018، الذي بلغت القيمة السوقية نحو 505 مليارات درهم بارتفاع 5.1%.

وبلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية 2019 نحو 968 ألف مستثمر، حيث شهد 2019 إصدار 4993 رقم مستثمر بالمقارنة مع 4644 رقم مستثمر في 2018 بزيادة 7.5% وتوزعت أرقام المستثمرين الصادرة 2019 على النحو التالي: 4498 منها للأفراد 495 للمؤسسات.

أما بالنسبة لتوزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، فقد بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 3370 فيما بلغت أرقام المستثمرين الخليجيين 237، وبلغت أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية 561 بينما أصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى وهي عدد 825 رقم مستثمر.