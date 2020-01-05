16 مليار درهم تداولات مستثمري المملكة المتحدة في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي البيان

تصدّر المستثمرون من المملكة المتحدة قائمة المستثمرين الأجانب الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي المالي خلال عام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم «بيع + شراء» نحو 16 مليار درهم، وجاء المستثمرون من الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة تداولات نحو 12 مليار درهم لتشكل إجمالي قيم تداولات المستثمرين الأجانب نحو 51.5% من إجمالي التداولات التي تمت في السوق 2019 أي بارتفاع 2.4% مقارنة مع 2018.

كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي من عام 2019 ارتفاعاً كبيراً ليبلغ نحو 9.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 2.4 مليار درهم في نهاية عام 2018، بارتفاع 309.7%. فيما بلغ إجمالي قيمة تداولات الاستثمار المؤسسي «بيع + شراء» في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 81.9 مليار درهم، أي بارتفاع نحو 47.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 والتي بلغت نحو 55.6 مليار درهم. حيث تم شراء حوالي 9.3 مليارات سهم بقيمة تقدر بحوالي 45.8 مليار درهم وليتم بيع نحو 8.6 مليارات سهم بقيمة تقدر بنحو 36.1 مليار درهم.

وقفز صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي من 2019 ليبلغ نحو 9.8 مليارات درهم مقارنة بنحو 2.1 مليار درهم في نهاية 2018 بارتفاع 369.8%.