4.3 مليارات مكاسب الأسهم في 4 جلسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 4.3 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب عطلة رأس السنة الميلادية وسط عمليات شراء أجنبية ومؤسساتية استهدفت أسهم دبي، فيما تعزز سوق العاصمة بأداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي 0.15% عند 2769.09 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.99% إلى مستوى 5100 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 1.46 مليار درهم فقط، منها 608.7 ملايين في دبي، و856.35 مليوناً في أبوظبي وتم تداول 752.5 مليون سهم، منها 422.79 مليوناً في دبي، و329.76 مليوناً في أبوظبي، عبر 10.67 آلاف صفقة.

واتجهت المؤسسات والمحافظ نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.14 مليون درهم، مقابل عمليات تسييل بأبوظبي بصافي 9 ملايين درهم.