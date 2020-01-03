«سلامة» تلغي قرار إطفاء الخسائر بخفض رأس المال

المصدر: دبي - البيان

وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، على إلغاء قرار إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق خفض رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها أمس على سوق دبي المالي، إن المجلس أكد إمكانية المضي دون خفض رأس المال، بحيث يتم تغطية الخسائر المتراكمة من خلال الأرباح السنوية في المستقبل.

وأضافت أن هناك إمكانية لتوزيع الشركة لأرباحها السنوية بغض النظر عن الخسائر المتراكمة، بعد خصم الاحتياطي القانوني والاختياري، موضحة أن الأمر متروك للجمعية العمومية لتحديد نسبة ومقدار هذه التوزيعات.

ووافق مجلس إدارة «سلامة» في أكتوبر الماضي على خفض رأسمال الشركة بمقدار الثلث تقريباً لإطفاء الخسائر المتراكمة. يشار إلى أن الشركة أفصحت في نوفمبر الماضي عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة وسبل معالجتها، حيث بلغت خسائرها 393.8 مليون درهم تمثل 32.5% من رأسمالها البالغ 1.21 مليار درهم.