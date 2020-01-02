دبي والبحرين أفضل البورصات الخليجية أداءً 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حقق سوق دبي المالي وبورصة البحرين أفضل أداء بين الأسواق الخليجية في تداولات العام الماضي 2019 مستمدين الدعم بشكل رئيسي من مكاسب الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفع مؤشر سوق دبي 9.29% أو ما يعادل 235 نقطة محققاً أكبر وتيرة مكاسب سنوية منذ عام 2016، ليغلق عند 2764.86 نقطة بدعم رئيسي من صعود أسهم البنوك بنحو 26.68% والاستثمار 7% والنقل 8.4%.

بينما صعدت بورصة البحرين 20.4% أو ما يوازي 272.5 نقطة لتغلق عند 1610.18 نقاط مع ارتفاع أسهم البنوك 42.5% والخدمات 18.3% والاستثمار 5%.

وجاءت السوق السعودية ثالثاً مع ارتفاعها 7.2% فيما زادت القيمة السوقية للأسهم بأكثر من 7 تريليونات ريال بدعم رئيسي من إدراج عملاق النفط «أرامكو».

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنحو 3.6% بينما ارتفع المؤشر العام 23.7% وزاد المؤشر الأول 32.4% بينما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 7.92%. وتوقع رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، أن تظهر الأسواق الناشئة كلها، ومن بينها البورصات الخليجية، مكاسب على المدى القريب وجذب رؤوس أموال جديدة.

وأضاف دياب لـ«البيان الاقتصادي»، أن المحفزات في أسواق الخليج خلال العام الجديد تبدأ مع ترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي، إضافة إلى قرب إكسبو دبي 2020، واستمرار النشاط الملحوظ في البورصة السعودية بعد طرح «أرامكو».

وأوضح أن هذه المحفزات من المتوقع أن تجذب مزيداً من التدفقات والاهتمام العالمي نحو البورصات الخليجية.