8645 حساباً جديداً في «سوق دبي» 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 8645 حساباً جديداً خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الحسابات الجديدة خلال ديسمبر الماضي وحده نحو 636 حساباً جديداً، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت شركة «بي اتش مباشر» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة العام الماضي بواقع 1524 حساباً، فيما جاءت «بيت الوساطة للأوراق المالية» في المركز الثاني بعدد 941 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 769 حساباً، يليها «المجموعة المالية هيرميس- الإمارات» بنحو 726 حساباً.

وجاءت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» في المرتبة الخامسة بنحو 574 حساباً، يليها «أرقام سيكيوريتيز» 472 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 470 حساباً، و«الرمز كابيتال» 343 حساباً و334 حساباً لـ«مينا كورب للخدمات المالية» و270 حساباً لـ«دبي الإسلامي للخدمات المالية»، و238 لـ«الضمان للأوراق المالية».

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها حالياً 35 شركة، أكثر من 1.31 مليون صفقة العام الماضي بعد التداول على 80.08 مليار سهم بقيمة 106 مليارات درهم، مقابل 1.32 مليون صفقة من خلال تداول 90.7 مليار سهم بقيمة 119.39 مليار درهم خلال 2018.