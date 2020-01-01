الأسواق تطوي 2019 بسيولة 104 مليارات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ودعت الأسهم المحلية 2019 بمكاسب سوقية ناهزت 60 ملياراً رغم تراجع أداء العديد من الأسهم، لكنها نجحت في تلقي دعم ملحوظ من المكاسب القيادية لبعض الأسهم القيادية خصوصاً «الإمارات دبي الوطني» و«العربية للطيران» إلى جانب التفاؤل بتأثيرات المحفزات الحكومية وقرب إكسبو 2020.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، لأداء الأسهم المحلية المدرجة خلال العام المنصرم، عن ارتفاع 47 سهماً مقابل انخفاض 55 سهماً أخرى، فيما استقرت 6 أسهم دون تغيير. ونجح سهم «أبوظبي الأول» في استقطاب نحو 20% من سيولة السوقين بما يعادل 20 ملياراً، فيما ضخ المستثمرون الأجانب والمؤسسات نحو 23.6 مليار درهم في الأسهم كمحصلة شراء.

وصعد سوق دبي بنسبة 9.29% أو ما يوازي 235.1 نقطة، وهي أكبر مكاسب سنوية منذ 2016، ليغلق عند 2764.86 نقطة مرتفعاً من 2529.75 نقطة بنهاية 2018، متلقياً الدعم من مكاسب أسهم البنوك 26.68% والاستثمار 6.98% والنقل 8.4%، في مقابل هبوط العقار 9.8%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.27% أو ما يعادل 160.7 نقطة خلال العام الماضي ليغلق عند 5075.77 نقطة مقابل 4915.07 نقطة في نهاية 2018، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع البنوك 5.46% والعقار 29.8%، فيما انخفض الاتصالات 3.6% والطاقة 2.15% والاستثمار 51%.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية العام الماضي إلى 104.3 مليارات درهم موزعة بواقع 47.5 ملياراً في دبي و56.8 ملياراً في أبوظبي، وجرى التداول على 52.4 مليار سهم منها 36.8 ملياراً في دبي و15.2 ملياراً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 1.04 مليون صفقة 653.8 ألفاً منها في دبي و387.6 ألفاً في أبوظبي.

الأكثر صعوداً

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، حقق سهم «العالمية القابضة» أكبر وتيرة صعود سنوية بعدما قفز بنحو قياسي بنسبة 554% ليغلق عند 6.2 دراهم، ثم «أبوظبي لبناء السفن» بمكاسب 63.6% ليقفل عند 1.8 درهم، يليه «العربية للطيران» بنسبة 57.8% إلى 1.61 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 46.23% إلى 13 درهماً.

وجاء في المركز الخامس سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» مع صعوده بنحو 40.58% إلى 9.7 دراهم، ثم «البحيرة الوطنية للتأمين» 38.4% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 38.2% و«سلامة» 36.05% و«الدار» 35% و«دبي الوطنية للتأمين» 31.4%. كما صعدت أسهم قيادية مثل «أدنوك للتوزيع» بنحو 27.59% و«سوق دبي المالي» 21.86% و«دبي الإسلامي» 10.2% و«دو» 9.74% و«أبوظبي الأول» 7.52% و«دبي للاستثمار» 3.2% و«إعمار مولز» 2.23%.

الأكثر هبوطاً

بينما في المقابل، حل سهم «بنك الاستثمار» في صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً مع انخفاضه بنسبة 63.45% إلى 91 فلساً، يليه «أبوظبي الوطنية للطاقة» متراجعاً 52.64% إلى 0.52 درهم، ثم «داماك العقارية» 50.8% يليه «الواحة كابيتال» 50% و«جلفار» 49.9% و«الرمز» 36.9% و«بنك أم القيوين» 35.81%.

كما تراجعت أيضاً أسهم مثل «أرابتك» بنسبة 32.1% و«الاتحاد العقارية» 32.09% و«إشراق للاستثمار» 29.78% و«أغذية» 27.13% و«الخليج للملاحة» 26.5% و«دي إكس بي» 23.6% و«أرامكس» 16.7% و«سيراميك رأس الخيمة» 12.09% و«إعمار للتطوير» 11.11% و«بنك المشرق» 9.87% و«اتصالات» 3.65% و«أبوظبي التجاري» 2.94% و«إعمار العقارية» 2.66% و«دانة غاز» 0.1% مسجلاً أقل وتيرة هبوط خلال العام الماضي.

الأنشط

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات خلال العام الماضي مستقطباً سيولة بنحو 21 مليار درهم، تمثل 20% من إجمالي سيولة السوقين خلال 2019، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 9.5 مليارات درهم، يليه «أبوظبي التجاري» جاذباً 7.9 مليارات، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 7.04 مليارات، يليه «اتصالات» 5.52 مليارات، ثم «الإمارات دبي الوطني» 5.38 مليارات، ثم «الدار العقارية» 4.65 مليارات.

وجاء في المركز الثامن من حيث السيولة «واحة الزاوية» جاذباً 4.53 مليارات درهم بفضل تنفيذ عدة صفقات كبيرة خلال العام، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 3.3 مليارات، يليه «أرامكس» بسيولة 2.6 مليار، ثم «إعمار للتطوير» 2.25 مليار، «العربية للطيران» 2.12 مليار، «شعاع كابيتال» 2.04 مليار، «إعمار مولز» 2.03 مليار.

الاستثمار الأجنبي

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين خلال العام الماضي بصافي استثمار 12.74 مليار درهم منها 12.5 ملياراً للأجانب و240.7 مليوناً للخليجيين، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 12.74 مليار درهم، موزعة بواقع 12.5 ملياراً للمواطنين و214.15 مليوناً للعرب.

ووصلت مشتريات الأجانب في السوقين خلال العام الماضي إلى 47.06 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.5 مليار درهم، فيما سجل المواطنون مشتريات بنحو 48.8 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 61.4 مليار درهم.

المؤسسات والمحافظ

اتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء واقتناص الفرص خلال العام الماضي بعدما حققوا مشتريات بنحو 73.7 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 62.5 مليار درهم بصافي استثمار 11.1 مليار درهم موزعة بواقع 9.8 مليارات في أبوظبي و1.29 مليار في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 11.1 مليار درهم موزعة بواقع 9.8 مليارات في أبوظبي و1.52 مليار في دبي.