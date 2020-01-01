انخفاض طفيف في آخر جلسات العام

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ودّعت الأسهم المحلية آخر جلسات 2019 على انخفاض طفيف مع هبوط مؤشراتها في ختام جلسة أمس، على وقع ضغوط بيع وعمليات جني أرباح سريعة استهدفت أسهم العقار والبنوك، في وقت اقتربت السيولة من حاجز 750 مليوناً، وسط نشاط ملحوظ على بعض الأسهم القيادية.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.18% عند مستوى 2764.86 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والاستثمار والبنوك والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.31% إلى مستوى 5075.77 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 747.28 مليون درهم، منها 305.38 ملايين درهم في دبي، و441.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 272.35 مليون سهم، موزعة بواقع 156.85 مليون سهم في دبي، و115.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3361 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار 0.32% لهبوط «إعمار العقارية» 0.5%، و«الاتحاد العقارية» 0.73%، و«أرابتك» 0.77%، و«داماك» 0.13%، ونزل قطاع البنوك 0.46%، بضغط انخفاض «دبي الإسلامي» 0.72%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.38%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.27% على أثر نزول «دبي للاستثمار» 1.52%، و«شعاع كابيتال» 3.46%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 4.3%. وصعد قطاع النقل 1.32% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.9%، و«أرامكس» 0.56%، و«الخليج للملاحة» 2.83%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً 72.17 مليون درهم، مغلقاً عند 4.02 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 62 مليون درهم، ليغلق عند 5.51 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 50.46 مليون درهم، ليصل عند 13 درهماً. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 13.91% إلى 1.31 درهم، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.28% إلى 0.515 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 18 مليون درهم، منها 7.4 ملايين للعرب، و10.7 ملايين للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 18 مليون درهم، موزعة بواقع 7.7 ملايين للأجانب، و10.4 ملايين للمواطنين.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.74% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 0.92%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.19%، فيما استقر «أبوظبي التجاري» دون تغيير. وتراجع قطاع الاتصالات 0.37% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

واستقر قطاع الطاقة، مع ارتفاع «دانة غاز» 2.02%، مقابل هبوط «أدنوك للتوزيع» 2.95%، و«طاقة» 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 4.56% نتيجة صعود «إشراق» 2.54%، و«الواحة كابيتال» 5.82%. وزاد قطاع العقار هامشياً بعد ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.16%، فيما استقر «الدار».

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 155.5 مليون درهم، مغلقاً عند 15.16 درهماً، ثم «اتصالات» بسيولة 62.35 مليون درهم، ليقفل عند 16.36 درهماً، ثم «أدنوك للتوزيع» بتداولات 59.4 مليون درهم، ليغلق عند 2.96 درهم. وحقق «أبوظبي الوطنية للفنادق» أكبر ارتفاع بنسبة 15% إلى 3.68 دراهم، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9% مغلقاً عند 0.91 درهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 10.1 ملايين درهم، منها 9.57 ملايين للخليجيين، و530 ألف للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 10.1 ملايين درهم، موزعة بواقع 2.98 مليون للعرب، و7.1 ملايين للأجانب.

المؤسسات والمحافظ

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 1.8 ملايين درهم، ونحو البيع في سوق دبي، بصافي استثمار 14.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 14.5 مليون درهم، بينما اتجهوا نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 1.8 مليون.

اليوم عطلة

تغلق أسواق المال المحلية أبوابها، اليوم الأربعاء، في عطلة رسمية بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق الدوام الرسمي اعتباراً من صباح غد.

إفصاحات

دعا مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء 15 يناير الجاري لاستعراض الوضع المالي والتباحث في استراتيجيات الخطة المستقبلية ومعالجة الخسائر.

تقدم محمد يوسف الخواجة نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أورينت يو إن بي تكافل» باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة للشركة، وسوف يتم عرض الاستقالة على المجلس في اجتماعه المقبل وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تشكيل المجلس.

قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء 1.19 مليون سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي لترتفع أسهم الخزينة من 69.28 مليوناً إلى 70.48 مليون سهم (3.181% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر 2019.