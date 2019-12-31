البنوك تصعد بسوق أبوظبي وتضغط على دبي.. والسيولة 428 مليوناً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية أمس، وتجاوزت السيولة حاجز 400 مليون درهم وسط عمليات شرائية استهدفت أسهم «البنوك» في سوق أبوظبي، وأسهماً قيادية بقطاع «العقار» في دبي، مع تنفيذ صفقة كبيرة على «واحة الزاوية».

وارتفع «أبوظبي» 0.38% عند 5091.62 نقطة، بدعم «البنوك» و«الاستثمار» و«الصناعة» و«السلع»، فيما انخفض «دبي» 0.24% إلى 2769.94 نقطة، متأثراً بتراجع «البنوك» و«السلع والخدمات» و«التأمين» و«النقل».

وبلغت السيولة الإجمالية 428.73 مليون درهم، منها 166 مليوناً بدبي، و262.73 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 212.65 مليون سهم، 95.45 مليوناً بدبي، و117.2 مليوناً بأبوظبي عبر 3633 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض «البنوك» 0.5% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.76%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.54%، ونزل «النقل» 0.53% على إثر تراجع «العربية للطيران» 0.63%، و«الخليج للملاحة» 5.06%.

وارتفع «العقار» 0.15% نتيجة صعود «إعمار العقارية» 0.25%، و«إعمار للتطوير» 1.82%، و«الاتحاد العقارية» 1.1%، و«ديار» 0.54%، وزاد «الاستثمار» 0.31% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.76%، و«دبي المالي» 0.87%، مقابل تراجع «شعاع كابيتال» 6.67%.

وتصدّر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً 43.5 مليون درهم، مغلقاً عند 4.04، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 37 مليوناً، وأغلق عند 13.05، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 23.4 مليوناً ومغلقاً عند 5.55. وحقق «دبي التجاري» ارتفاعاً كبيراً 2.56% إلى 4، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً 9.91% إلى 0.4.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 0.7% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.66%، و«أبوظبي التجاري» 0.51%، وارتفع «الاستثمار» 2.25% مع صعود «الواحة كابيتال» 3.85%، بينما انخفض «إشراق» 0.94%.

واستقر «العقار» مع ثبات «الدار» و«رأس الخيمة العقارية»، ونزل «الاتصالات» 0.61% متأثراً بانخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط «الطاقة» 0.27% مع تراجع «طاقة» 10%، رغم ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.01%، واستقرار «دانة غاز». وتصدّر «واحة الزاوية» النشاط بصفقة كبيرة 80.2 مليون درهم وتداول 33 مليون سهم بصفقة واحدة، ليغلق عند 2.43، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 38.2 مليوناً، مغلقاً عند 15.3، يليه «أبوظبي التجاري» جاذباً 23.3 مليوناً، ليغلق على 7.92. وسجل «جلفار» ارتفاعاً بالحد الأعلى 14.94% إلى 0.98.

بيع مؤسسي

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 12.4 مليون درهم، منها 440 ألفاً في دبي، و11.9 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 12.4 مليوناً، موزعةً بواقع 440 ألفاً لدبي، و11.9 مليوناً لأبوظبي.

إيضاح

تعتزم «القدرة القابضة» تقديم إيضاح للمساهمين خلال عموميتها المقبلة بشأن الظروف التي حالت دون توزيعها أرباحاً عن 2018. وسوف تعرض تاريخ توزيع الأرباح وفقاً لجدول زمني توافق عليه الجمعية. وكانت عمومية الشركة أقرت سابقاً توزيعات نقدية 7% من رأس المال عن 2018، يتم سدادها دفعة واحدة قبل نهاية 2019.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة «ديار للتطوير» على التوقعات المالية لـ2019 والموازنة المالية التقديرية لـ2020، والتسهيلات البنكية وتقديم ضمانات القرض.

اشترى مصرف السلام البحريني 1.718 مليون سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي، لترتفع إلى 69.288 مليون سهم (3.127% من الأسهم الصادرة)، بتاريخ 29 ديسمبر 2019.

أقرت العمومية غير العادية المؤجّلة لـ«المدينة للتمويل» أمس، بنود جدول الأعمال لتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي.

واصلت «دانة غاز» شراء أسهمها من سوق أبوظبي لتضيف نحو 5.5 ملايين سهم، تمثل 0.078% من رأس المال المكتتب به. وأوضحت الشركة في إفصاح للسوق أمس، أنها اشترت بسعر 0.93593 درهم من خلال الوسيط «مينا كورب»، موضحة أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يقدر بنحو 667.3 مليون درهم.