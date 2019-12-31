«القدرة القابضة» توضح أسباب عدم توزيعها أرباحاً عن 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

أوضحت شركة «القدرة القابضة» أن مجلس إدارتها سوف يعرض مقترحاً على المساهمين في الجمعية العمومية القادمة لإيضاح الظروف، التي حالت دون تنفيذ قرار الجمعية العمومية السابقة بتوزيع أرباح عن 2018.

وأضافت الشركة في إفصاحٍ لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن المجلس سوف يعرض خلال اجتماع الجمعية العمومية تاريخ توزيع أرباح العام الماضي، وفقاً لجدول زمني توافق عليه الجمعية. وكانت الجمعية العمومية لشركة «القدرة القابضة» قد صادقت في أبريل الماضي توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7% من رأس المال عن 2018، يتم سدادها دفعة واحدة قبل نهاية 2019.