الأسهم المحلية ترتفع ٦٠ مليار درهم 2019

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 60 ملياراً خلال تداولات 2019، مدعومة بجملة من المحفزات الإيجابية في مقدمتها القرارات الحكومية المتلاحقة لتعزيز الاقتصاد والتفاؤل بقرب «إكسبو دبي» ما عزز عمليات الشراء من قبل الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص.

وصعد سوق دبي منذ مطلع العام الجاري وحتى جلسة أمس بنسبة 9.49% أو ما يعادل 240.19 نقطة، محققاً أكبر وتيرة مكاسب سنوية منذ عام 2016، ليقفز من مستوى 2529.75 نقطة وصولاً إلى 2769.94 نقطة.

وزاد سوق أبوظبي بنحو 3.6% توازي 176.5 نقطة ليصعد من مستوى 4915.07 نقطة متجاوزاً حاجز 5 آلاف ومغلقاً عند 5091.62 نقطة، مواصلاً بذلك مكاسبه للعام الثاني على التوالي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وصلت المكاسب السوقية للسوقين إلى نحو 59.2 مليار درهم منها 31.48 ملياراً لأسهم سوق دبي و27.7 ملياراً لأسهم سوق أبوظبي، لتصل رسملة السوقين مع نهاية العام إلى 898.2 مليار درهم مقابل 839 ملياراً في نهاية العام 2018.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»: إن المحفزات الإيجابية المتمثلة في القرارات الحكومية كانت كلمة السر وراء صعود الأسواق المحلية خلال العام 2019، وذلك على الرغم من التحديات المتعلقة بالخسائر المتراكمة لبعض الشركات إضافة إلى الأوضاع العالمية المضطربة بسبب الحرب التجارية وهو ما أثر على معنويات المستثمرين.

وتوقع الوسطاء أن تواصل الأسهم نشاطها وانتعاشها في الفترة المقبلة لا سيما مع زيادة عمليات الشراء من قبل الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص، وأيضا قرب بدء ماراثون النتائج السنوية للشركات والتوزيعات النقدية إلى جانب الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات المدرجة.