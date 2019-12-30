عمومية «جي إف إتش» توافق على صكوك

المصدر: المنامة ـ البيان

وافق المساهمون في مجموعة جي إف إتش المالية فيما يتعلق بالتوصية إلى مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار واحد أو أكثر، بموجب الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.

وتماشياً مع التحديثات الرقابية التي تمت مؤخراً فيما يتعلق بصناعة السوق، حصلت المجموعة على موافقة المساهمين على تعيين صانع سوق للمجموعة واستخدام ما يصل إلى 3% من إجمالي الأسهم الصادرة للمجموعة لأغراض صناعة السوق للسنة المالية 2019، وحتى موعد اجتماع الجمعية العامة القادم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على جميع المستندات والعقود المتعلقة بهذا الشأن.

وبالإشارة إلى أسهم الخزينة الخاصة بمجموعة جي إف إتش المالية، والمحتفظ بها بموجب ترتيبات صناعة السوق، فقد وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة باستخدام 140 مليون سهم، بما يمثل 3.8% من إجمالي الأسهم الصادرة لمجموعة جي إف إتش، بغرض الاستحواذ الاستراتيجي للأسهم في المؤسسات المالية، بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي.