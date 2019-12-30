الأسهم تعاود الصعود بمكاسب 3.7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

استعادت الأسهم المحلية مسارها الصاعد في ختام جلسة أمس بمكاسب سوقية تربو على 3.7 مليارات درهم مدعومة بالأسهم القيادية في قطاع البنوك وذلك على الرغم من بقاء السيولة دون حاجز 200 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.42% عند مستوى 2776.56 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والتأمين والنقل والاستثمار والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.4% إلى مستوى 5072.49 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والصناعة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 196.5 مليون درهم، منها 97.4 مليون درهم في دبي، و99.15 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 197.9 مليون سهم، موزعة بواقع 140 مليون سهم في دبي، و57.9 مليوناً بأبوظبي، من خلال تنفيذ 2374 صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 16.5 مليون درهم، موزعة بواقع 7.3 ملايين درهم في أبوظبي، و9.1 ملايين في دبي. ووصلت القيمة السوقية للسوقين أمس إلى 897.9 مليار درهم موزعة بواقع 522 ملياراً لسوق أبوظبي و375.9 ملياراً لسوق دبي.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.83% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.1%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.77%. كما صعد قطاع الاستثمار 0.95% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.55%، فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.32%، و«شعاع كابيتال» 0.72%، وارتفع قطاع النقل 1% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.92%، و«الخليج للملاحة» 2.1%.

وتراجع قطاع العقار 0.21% مع انخفاض «إعمار للتطوير» 1.28%، و«إعمار مولز» 1.07%، و«ديار» 2.87%، فيما ارتفع «أرابتك» 0.77%، و«إعمار العقارية» 0.25%، و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

وتصدر «العربية للطيران» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 13.5 مليون درهم، مغلقاً عند 1.59 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات 12 مليون درهم، ليقفل عند 5.52 دراهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 12.15%، مغلقاً عند 1.2 درهم، فيما كان «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.29% عند 0.178 درهم.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 24.9 مليون درهم، موزعة بواقع 100 ألف درهم للعرب، و15.6 مليوناً لخليجيين، و9.1 ملايين درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 24.9 مليوناً.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.34% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.4%، و«أبوظبي التجاري» 0.77%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.74%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.61% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة 2.31% بفعل ارتفاع «دانة غاز 1.62%، وأدنوك للتوزيع» 2.75%، و«طاقة» 4.5%. وصعد قطاع الاستثمار 0.68% على وقع مكاسب «إشراق» 4.95%، فيما هبط «الواحة كابيتال» 0.98%، واستقر قطاع العقار مع ثبات سهمي «الدار»، و«رأس الخيمة العقارية».

وهيمن «واحة الزاوية» على النشاط جاذباً سيولة بنحو 29.5 مليون درهم عبر تنفيذ 3 صفقات ليغلق مستقراً عند 2.43 درهم، ثم «دانة غاز» بسيولة 12.4 مليون درهم، ليقفل عند 0.94 درهم. وحقق «إشراق» أكبر ارتفاع بنسبة 4.95% إلى 0.32 درهم، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.26% إلى 9.8 دراهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 10.6 ملايين درهم، منها 7.3 ملايين للأجانب، و2.9 مليون للخليجيين، و460 ألف درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 10.6 ملايين.

إفصاحات

أعلنت شركة شعاع كابيتال استقالة فؤاد طارق خان من عضوية مجلس إدارتها على أن يستمر في عمله رئيساً لقسم الاستثمار المصرفي بالشركة.

يعقد مجلس إدارة شركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة غداً اجتماعاً لمناقشة إلغاء قرار إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق خفض رأس مال الشركة.

وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على تعيين جورج كلار عضواً في مجلس إدارة الشركة، خلفاً لأحمد خوري المستقيل، على أن يتم عرض تعيين كلار على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

قام مصرف السلام - البحرين المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء 1.9 مليون سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي لترتفع أسهم الخزينة من 65.66 مليوناً إلى 67.57 مليون سهم (3.049% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 26 ديسمبر 2019

محافظ

اتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 27.3 مليون درهم، منها 20.47 مليونا بدبي، و6.8 ملايين درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 27.3 مليون درهم، موزعة بواقع 20.47 مليونا في دبي، و6.8 ملايين في أبوظبي.