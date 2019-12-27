الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو شهرين أمس مع استمرار الضبابية بشأن توقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الصين والولايات المتحدة ما عزز الطلب على المعدن الذي يُعتبر من الملاذات الآمنة. وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1504.08 دولارات للأوقية (الأونصة) وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر عند 1505.32 دولارات في وقت من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1509.20 دولارات.

وربح الذهب نحو 17% منذ بداية العام ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2010، بفضل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت الفضة 0.8% إلى 17.93 دولاراً بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 18.01 دولاراً وزاد البلاتين 1% إلى 948.25 دولاراً بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 1889.39 دولاراً.