الذهب يخترق 1500 دولار صعوداً

المصدر: لندن - رويترز

اخترقت أسعار الذهب مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) أمس بدعم من تنامي طلب المستثمرين على المعدن النفيس مع استمرار مخاوف الركود وتسجيل أسواق الأسهم مستويات مرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 1498.81 دولاراً للأوقية في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر عند 1504.80 دولارات.

وأظهرت بيانات أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر وأن الشحنات تراجعت ما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو في الربع الأخير من العام.

ومما يُضاف إلى المخاوف انكماش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع 0.1 % في أكتوبر.

وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 938.96 دولاراً للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.4 % إلى 1883.10 دولاراً وقفزت الفضة 2.08 % إلى 17.78 دولاراً في خامس جلسة على التوالي من المكاسب.