الأسواق تتراجع بفعل جني أرباح سريع والسيولة دون 250 مليوناً

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

عاودت الأسهم المحلية الهبوط في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لعمليات جني أرباح سريعة في ظل غياب المحفزات، مع ترقب المستثمرين لنهاية العام الحالي وبدء الإعلان عن الأرباح والتوزيعات السنوية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.18% ليغلق عند 2777.44 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والخدمات والتأمين والنقل والاستثمار والسلع، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.56% عند مستوى 5083.38 نقطة، بضغط تراجع أسهم البنوك والعقار.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 221.4 مليون درهم، منها 137.9 مليون درهم في دبي، و83.5 مليونا بأبوظبي، وجرى التداول على 96.8 مليون سهم، موزعة بواقع 73 مليون سهم في دبي، و23.8 مليونا في أبوظبي، من خلال 2296 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.36% مع نزول «أرابتك» 3.76%، و«داماك» 2.37%، و«ديار» 1.37%، و«الاتحاد العقارية» 1.06%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، بينما استقر «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» دون تغيير.

وهبط قطاع البنوك هامشياً 0.01%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.77%، واستقرار «دبي الإسلامي» دون تغيير. وانخفض قطاع الاستثمار 0.3% مع نزول «سوق دبي المالي» 1.49%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.04%، واستقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير. وتراجع قطاع النقل 0.52%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات النشاط جاذباً سيولة بنحو 37.5 مليون درهم، مغلقاً عند 13.1 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 33.3 مليون درهم، وأغلق عند 4.05 دراهم. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.94% إلى 0.58 درهم، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.83% إلى 80 درهماً.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.89% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.04%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37%، فيما استقر «أبوظبي التجاري» من دون تغيير، فيما تراجع قطاع العقار 0.45% إثر تراجع «الدار» 0.46%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.23%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.75% ، وزاد قطاع الاستثمار 0.18%. وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات جاذباً سيولة بنحو 19.5 مليون درهم، مغلقاً عند 7.9 دراهم. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 4.79% إلى 0.46 درهم، فيما كان «بنك أم القوين الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.52% إلى 1.9 درهم.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 12.39 مليون درهم، منها 12.32 مليون درهم للخليجيين، و700 ألف درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 12.39 مليون درهم، منها 11.5 مليون درهم للأجانب، و888 ألف درهم للمواطنين.

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