مؤشرات الأسهم تصعد لأعلى مستوياتها في شهرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعدت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس لأعلى مستوياتها في شهرين، معززة بتحسن معنويات المستثمرين ومساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة مع قرب نهاية العام الحالي، في وقت صعدت السيولة قرب 2.8 مليار درهم مع تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم «أبوظبي الأول» بفعل عمليات شراء مؤسساتية أجنبية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.7% ليصل عند 2782.45 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، مع ارتفاع أسهم البنوك والسلع والنقل والاستثمار والخدمات، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنحو 0.72% ليغلق عند 5111.77 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في شهر ونصف الشهر، بدعم أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 2.79 مليار درهم. وتم تنفيذ صفقتين كبيرتين على «أبوظبي الأول» على عدد 161.7 مليون سهم بقيمة 2.46 مليار درهم.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» لتداولات الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 2.5 مليار درهم، بينما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي 2.5 مليار، ومالت المؤسسات أيضاً نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 2.5 مليار درهم، ما يعني أن الصفقتين المنفذتين على «أبوظبي الأول» كانتا شراء من قبل مؤسسة استثمارية أجنبية. ودعم صعود سوق دبي ارتفاع البنوك 1.37% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.73%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.56%، وصعد قطاع الاستثمار 0.55%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 27.6 مليون درهم، مغلقاً عند 5.5 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 24.35 مليون درهم، وأقفل عند 4.05 دراهم. وحقق «الخليج التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 6.99% إلى 0.444 درهم، فيما كان «الإثمار» الأكثر تراجعاً بنسبة 5.08% إلى 0.168 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.13% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.45%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37%، فيما استقر «أبوظبي التجاري» دون تغيير. وزاد قطاع الاستثمار 1.17% وهيمن أبوظبي الأول على النشاط بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين، تلاه أبوظبي التجاري بتداولات 76.94 مليون درهم، وأقفل عند 7.9 دراهم. وحقق الإمارات لتعليم قيادة السيارات أكبر ارتفاع بنسبة 14.92% إلى 11.86 درهماً، فيما كان طاقة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.08% عند 0.6 درهم.

استحواذ

أقر «نور بنك» صفقة استحواذ «بنك دبي الإسلامي» على 99,999% من أسهمه، وفقاً لما أعلنه في إفصاح نشره أمس على موقع «ناسداك دبي».

وأفاد «نور بنك»، في إفصاحه، بأن الجمعية العمومية للبنك انعقدت في 18 من ديسمبر، وأقرت قبول العرض المقدّم من «بنك دبي الإسلامي».

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لشركة «غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية» على تعديل اسم الشركة إلى «غلفا للاستثمارات العامة»، وتعديل أغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة أبرزها الاستثمار بالمشروعات التجارية والصناعية والزراعية والنفط والغاز وتأسيسها وإدارتها.

ناقش مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» خلال اجتماعه الأحد موازنة الشركة لعام 2020 والموافقة عليها.

وافق مجلس إدارة شركة «آن ديجيتال سيرفيسس القابضة» المدرجة في بورصتي دبي والكويت، على تشكيل مجلس الإدارة، حيث سيكون علي الشريدة رئيساً للمجلس، وأحمد الصباح نائباً للرئيس. وأما باقي الأعضاء هم سارة الشمالي وفيصل الحاتم (ممثل عن شركة التطوير كابيتال العقارية). ومحمد سعدية كعضو مجلس الإدارة وبمنصب الرئيس التنفيذي.

قام مصرف السلام - البحريني بشراء ما يعادل 459.21 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي لترتفع أسهم الخزينة من 64.08 مليوناً إلى 64.54 مليون سهم (2.913% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 19 و22 ديسمبر 2019.