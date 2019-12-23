تراجع محدود للأسهم والسيولة دون 250 مليون درهم

المصدر: أبوظبي __ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية بنحو محدود في ختام جلسة أمس، بضغط من أسهم العقار والبنوك، مع تراجع مستويات السيولة دون 250 مليون درهم، في ظل ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة، تحفزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.2% إلى مستوى 2763.02 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل والتأمين، وهبط سوق أبوظبي بنحو 0.33% إلى مستوى 5075.48 نقطة، بضغط تراجع أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والسلع والصناعة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 218 مليون درهم، منها 130 مليون درهم في دبي، و88 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 106.84 ملايين سهم، موزعة بواقع 87.5 مليون سهم في دبي، و19.34 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3032 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.16% بعد هبوط «إعمار العقارية» 0.98%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، و«الاتحاد العقارية» 1.71%، و«ديار» 1.36%، و«أرابتك» 0.74%، فيما ارتفع «داماك» 0.8%، و«إعمار مولز» 3.26%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.65% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 0.77%، و«سوق دبي المالي» 3.39%، و«شعاع كابيتال» 4.5%. ونزل قطاع النقل 1.3% مع نزول «العربية للطيران» 1.3%، و«أرامكس» 1.39%، و«الخليج للملاحة» 0.16%، فيما ارتفع البنوك ارتفاعاً هامشياً 0.06% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.11%، بينما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.78%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 23.5 مليون درهم، مغلقاً عند 4.05 دراهم. وسجل «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 3.3% إلى 0.376 درهم، فيما كان «المركز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.86% إلى 0.631 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك 0.92%، مع نزول «أبوظبي التجاري» 2.23%، و«أبوظبي الأول» 0.78%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» دون تغيير. ونزل قطاع الاستثمار 2.53% مع انخفاض «إشراق» 1.47%، و«الواحة كابيتال» 3.26%.

وتراجع قطاع الطاقة 0.04% بعد نزول «دانة غاز» 0.54%، في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.68%. فيما ارتفع قطاع الاتصالات 1.22% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع العقار 0.89% مستفيداً من ارتفاع «الدار» 0.93%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.23%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» التداولات بسيولة 30 مليون درهم، مغلقاً عند 7.9 دراهم. وحقق «اتصالات» أكبر ارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 1.22% إلى 16.6 درهماً، فيما كان «العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8% إلى 0.89 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 16.27 مليون درهم، منها 8.69 ملايين للخليجيين، و7.58 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16.27 مليون درهم، موزعة بواقع 1.17 مليون درهم للعرب، و15 مليونا للأجانب.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 14.2 مليون درهم، فيما مالت نحو التسييل في أبوظبي، بصافي استثمار 5.36 ملايين ، بينما اتجه المستثمرين الأفراد نحو الشراء في أبوظبي باستثمار 5.36 ملايين، فيما اتجهوا نحو البيع بدبي، بصافي استثمار 14.2 مليوناً.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن حوْكمة الشركات تسهم في ضمان حماية للمساهمين، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، كما تُسهل مهمة الرقابة والإشراف على أداء الشركة المساهمة العامة، عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية وتشكيل اللجان المتخصصة، بما يمكّن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين ومساءلة الشركة عن ممارساتها.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة الأربعاء المقبل لمناقشة الأداء العام للشركة عن الفترة المنتهية 30 نوفمبر 2019.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الأحد المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني إذ بلغ 23.79%.

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية تقييم السندات غير المضمونة بمبلغ 25 مليون دينار الصادرة عن مجموعة الصناعات الدولية القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت، عند الدرجة الاستثمارية (BBB) للشركة، التي أصدرت في 2016، وتُستحق في ديسمبر الجاري.

أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة في بورصتي دبي والكويت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الاثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني إذ بلغ 52.12%.