«المستثمر الوطني» تخفّض رأسمالها بـ 200 مليون سهم

المصدر: أبوظبي - البيان

تعقد شركة «المستثمر الوطني» اجتماع جمعية عمومية للنظر في مقترح تخفيض رأس مال الشركة وعلى تخويل مجلس الإدارة أو أي شخص مخول بذل من قبل المجلس بإلغاء 200 مليون سهم بقيمة 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة وإرجاع قيمتها على أساس تناسبي إلى المساهمين، لأن رأس مال الشركة يتجاوز حاجتها.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي أمس، أن مجلس إدارتها قرر الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية لعملية تخفيض رأس المال من 577.5 مليون درهم إلى 377.5 مليون درهم موزعة على 377.5 مليون سهم في 4 فبراير 2020 بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة .