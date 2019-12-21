أكبر مكاسب أسبوعية لسوق دبي في شهرين ونصف

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انتعشت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12 مليار درهم مدفوعة بحزمة من المحفزات الإيجابية وحالة من التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية وقرب إكسبو 2020 دبي.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.7% أو ما يعادل 46.13 نقطة محققاً أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهرين ونصف منذ 11 أكتوبر الماضي، ليغلق عند مستوى 2768.56 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 1.11% إلى 5092.4 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والطاقة والسلع.

وتحسنت سيولة الأسهم خلال الأسبوع الماضي بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم «أبوظبي الأول» بقيمة اقتربت من 5 مليارات درهم، لتصل السيولة الإجمالية إلى 7.6 مليارات درهم، منها 6.16 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.43 مليار درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.74 مليار درهم، توزعت بواقع 633.6 مليون سهم في أبوظبي، و1.11 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 24.37 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار 4.94 مليارات درهم منها 4.82 مليارات درهم فقط في سوق أبوظبي، بفضل الصفقات الكبرى على «أبوظبي الأول» بينما بلغت محصلة شرائهم في دبي 117 مليون درهم.

بينما اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 4.96 مليارات درهم، منها 4.8 مليارات درهم في أبوظبي، و144.4 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 4.96 مليارات درهم، موزعة بواقع 144.4 مليون درهم في دبي، و4.82 مليارات درهم في أبوظبي.

سوق دبي

ودعم سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.6% بعد صعود «الإمارات دبي الوطني» 2.38%، و«دبي الإسلامي» 0.93%، وزاد قطاع العقار 1.8% إثر ارتفاع «إعمار العقارية» 2.51%، و«إعمار للتطوير» 8.89%، و«أرابتك» 2.26%، و«ديار» 1.94%، وذلك في مقابل انخفاض «الاتحاد العقارية» 1.01%، و«إعمار مولز» 1.08%، و«داماك» 6.52%.

كما نما قطاع الاستثمار 1.76% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.36%، و«سوق دبي المالي» 0.62%، فيما استقر «شعاع كابيتال»، وصعد قطاع النقل 2.4% مع صعود «العربية للطيران» 4.76%، و«أرامكس» 0.28%.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات جاذباً سيولة بنحو 241.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.09 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 239.94 مليون درهم، ليقفل عند 12.9 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 179 مليون درهم، ليصل عند 5.4 دراهم.

وحقق «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع 19.15% إلى 0.504 درهم، تلاه «أريج» 11.11% إلى 1.2 درهم، ثم «إعمار للتطوير» 8.89% إلى 3.92 دراهم، فيما كان «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً 7.48% إلى 0.198 درهم، تلاه «داماك» 6.52% إلى 0.746 درهم، ثم «دار التكافل» 9.95% إلى 0.553 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 117 مليون درهم فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 117 مليون درهم، موزعة بواقع 101 مليون درهم للمواطنين، و9.6 ملايين درهم للخليجيين، و6.2 ملايين درهم للعرب.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.84% معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 1.19%، و«أبوظبي التجاري» 6.18%، و«أبوظبي الإسلامي» 5.02%.

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 2.86% نتيجة صعود «دانة غاز» 0.54%، و«طاقة» 1.53%، وأدنوك للتوزيع«4.29%. بالمقابل، انخفض قطاع العقار 1.3%، مع تراجع»الدار«1.38%، و»رأس الخيمة العقارية«0.23%.

كما انخفض قطاع الاتصالات»0.24% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع الاستثمار 2.52% نتيجة هبوط «إشراق» 2.3%، و«الواحة كابيتال» 2.85%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 5.17 مليارات درهم، منها 4.86 مليارات درهم تمت على 4 صفقات كبرى، وكانت عبارة عن استثمار مؤسسي أجنبي تم من خلال شراء 322.3 مليون سهم من مستثمر مواطن، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 279.86 مليون درهم، ليغلق عند 8.08 دراهم، ثم «اتصالات» بتداولات 221.2 مليون درهم، ليصل 16.4 درهماً.