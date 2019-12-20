مساءلة ترامب ترفع الذهب

المصدر: لندن ــ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد أن صوّت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1476.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1480.70 دولاراً.

ونزلت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف.

وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1930.18 دولاراً وبلغ سعر المعدن المُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات أعلى ذروة على الإطلاق عند 1998.43 دولاراً الثلاثاء الماضي وتقترب أسعار البلاديوم من تجاوز مستوى 2000 دولار للأوقية للمرة الأولى في الوقت الذي يغذي فيه عجزاً متنامياً في الإمدادات موجة صعود استثنائية. وتراجعت الفضة 0.1 % إلى 16.99 دولاراً بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 931.68 دولاراً.