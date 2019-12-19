900 مليار رسملة الأسهم وصفقات ضخمة على «أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5.1 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بفضل جملة من المحفزات على رأسها موافقة مساهمي «دبي الإسلامي» الاستحواذ على «نور بنك».

وتخطت الرسملة السوقية للأسهم حاجز 900 مليار درهم للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، فيما قفزت السيولة إلى مستويات قياسية مع تخطيها حاجز 5.3 مليارات درهم بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة ومليارية على «أبوظبي الأول» بقيمة 4.86 مليارات.

وارتفع سوق دبي 1.05% أو 28.99 نقطة%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر، ليغلق عند 2787.38 نقطة مواصلاً التحليق نحو أعلى مستوياته في أكثر من شهر ونصف بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

وصعد سوق أبوظبي 36.25 نقطة أو 0.72% عند 5094 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والعقار.

ووصلت سيولة السوقين إلى 5.32 مليارات موزعة بواقع 5.05 مليارات في أبوظبي و261.5 مليون في دبي، وجرى التداول على 562.89 مليون سهم منها 370.4 مليوناً في أبوظبي و192.4 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 4938 صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية تشهد حالة من التفاؤل بدعم قوة الأوضاع الاقتصادية مع قرب معرض "اكسبو 2020"، إضافة إلى المبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.62% مع صعود "إعمار للتطوير" 4.36% و"إعمار العقارية" 1.98% و"داماك" 1.73% و"ديار" 0.27%، فيما استقر "إعمار مولز" دون تغيير، وهبط "الاتحاد العقارية" 0.34%، وزاد قطاع البنوك بنحو 0.74% على أثر مكاسب "الإمارات دبي الوطني" بنحو 1.18% و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.36%.

فيما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.2% على أثر صعود "دبي للاستثمار" 1.56% و"سوق دبي المالي" 0.83%، بينما ارتفع قطاع النقل 1.51% مع ارتفاع سهم "العربية للطيران" بنسبة 1.34% و"أرامكس" 1.96%.

وهيمن "إعمار العقارية" على النشاط جاذباً سيولة بنحو 57.8 مليون درهم ليغلق عند 4.13 دراهم، ثم "دبي الإسلامي" بتداولات 38.7 مليون درهم ليقفل عند 5.5 دراهم، يليه "الإمارات دبي الوطني" مستقطباً 27.6 مليون درهم ليصل عند 12.9 درهماً.

سوق أبوظبي

عزز مكاسب سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.05% على وقع صعود "أبوظبي الأول" 1.19% و"أبوظبي التجاري" 1.03% و"أبوظبي الإسلامي" 0.56% و"الشارقة الإسلامي" 1.65% و"التجاري الدولي" 13.24%.

كما زاد قطاع الاتصالات بنحو 0.12% مع صعود سهم "اتصالات" بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.99% نتيجة نمو "الدار" 0.93% و"رأس الخيمة العقارية" 1.9%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.41% على أثر ارتفاع "الواحة كابيتال" 1.1% و"إشراق" 2.36%.

وتصدر "أبوظبي الأول" التداولات مع استثناء الصفقات الكبيرة مستقطباً 58.19 مليون درهم ليغلق عد 15.26 درهماً، ثم "اتصالات" بسيولة 34.17 مليوناً ليقفل عند 16.7 درهماً، يليه "أبوظبي التجاري" بتداولات 28.7 مليون درهم ليصل عند 7.85 دراهم.

إفصاحات

- أعلنت شركة دبي للاستثمار أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه الثلاثاء الماضي على جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك موازنة 2020.

- يناقش مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة يوم الاثنين المقبل الأنشطة التشغيلية للشركة.

- أعلنت شركة ديجيتال سيرفيسس القابضة، المدرجة في بورصتي دبي والكويت، عن تعيين فيصل عبد الرحمن الحاتم كممثل لشركة التطوير كابيتال العقارية بمجلس إدارتها بدلاً من عبد المحسن شهريان.