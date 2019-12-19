إتمام استحواذ «دبي الإسلامي» على نور بنك خلال 45 يوماً

المصدر: دبي - عمرو عادل

أقر مساهمو بنك دبي الإسلامي، الاستحواذ على «نور بنك» مشروطاً بموافقة الجهات الرقابية المختصة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للبنك مساء الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يتم تسجيل أسهم «نور بنك» باسم «دبي الإسلامي» خلال 30 يوم عمل اعتباراً من تاريخ اجتماع العمومية، على أن يتم إصدار أسهم البنك الجديدة خلال 40 يوماً، فيما سيتم قبول إدراج أسهم البنك الجديدة في سوق دبي المالي خلال 45 يوماً.

ووافق مساهمو «دبي الإسلامي» على الاستحواذ، من خلال زيادة رأسمال البنك من 6.589 مليار سهم إلى 7.240 مليار سهم تماشياً مع النسبة التبادلية الموافق عليها للأسهم، وهي سهم واحد جديد في «دبي الإسلامي» مقابل كل 5.49 من أسهم «نور بنك»، ما ينتج عنه إصدار 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً جديداً من أسهم دبي الإسلامي إلى مجموعة نور للاستثمار المحدودة وجهاز الإمارات للاستثمار، كمستثمرين استراتيجيين، وإدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي.

ومن شأن الاستحواذ ترسيخ مكانة «دبي الإسلامي» كثاني أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بأصول مجتمعة تبلغ نحو 276.5 مليار درهم (75.2 مليار دولار).

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، أن إجمالي موجودات بنك دبي الإسلامي بلغت 230 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، فيما يصل حجم موجودات «نور بنك» إلى 46.5 مليار درهم، حسب آخر البيانات المالية للبنكين.

وقال معالي محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي إنه مع الاستحواذ على نور بنك، سيتمكن بنك دبي الإسلامي من توسيع حضوره في المنطقة وخارجها. وسيوفر إنجاز هذه الصفقة فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي، ليضمن بقاء القطاع المالي لدولة الإمارات في طليعة الاقتصاد الإسلامي.