4 صفقات كبرى على سهم «أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية ماراثون مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية جلسة أمس مع تخطي رسملتها السوقية حاجز 900 مليار درهم للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المتعاملين بفعل جملة محفزات في مقدمتها موافقة مساهمي بنك دبي الإسلامي على الاستحواذ على «نور بنك».

وجاءت مكاسب الأسهم وسط سيولة مليارية تخطت 5.3 مليارات بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة على «أبوظبي الأول» ما عزز صعود سوق أبوظبي 0.72% لأعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي، وبلغت قيمة الصفقات الأربع 4.86 مليارات درهم. وجرى تنفيذها على 322 مليون سهم تعادل 2.95% من إجمالي أسهم البنك البالغة 10.92 مليارات سهم.

وأغلق السهم رابحاً 1.19% أو ما يعادل 18 فلساً ليقفل عند 15.26 درهماً بالغاً أعلى مستوياته في 3 أسابيع. وارتفع سوق دبي بنحو 1.05% محققاً أكبر مكاسب يومية في شهر، ومواصلاً التحليق نحو أعلى مستوياته في أكثر من شهر ونصف الشهر بدعم مكاسب العقار والبنوك والاستثمار.