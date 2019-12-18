أمريكا تتجه لزيادة الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية

المصدر: نيويورك - رويترز

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية في ظل سعيها لخفض عجزها التجاري المزمن مع القارة، وهو ما يسلط الضوء على أولوية تجارية رئيسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأبلغ لايتهايزر شبكة فوكس بيزنس أن الرسوم الجمركية التي فُرضت أخيراً على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليارات دولار، في إطار الخلاف على دعم شركتي صناعة الطائرات بوينغ وإيرباص قد تجري زيادتها، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التفاوض على تسوية.

وقال لايتهايزر في مقابلة: «ننظر في ذلك.. قد نزيد ذلك.. هدفنا هو محاولة الوصول إلى نوع من التسوية عبر مفاوضات... لكن علاقتنا مع أوروبا مفتقرة جداً إلى التوازن».