بنكا «الرياض» و«الأهلي التجاري» السعوديان يتراجعان عن الاندماج

المصدر: الرياض - رويترز

قال البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض، رابع أكبر بنوك المملكة، إنهما أوقفا محادثات اندماج، من دون إعطاء أسباب.

وأفاد البنكان في إفصاحين منفصلين للبورصة: «اتفق مجلسا إدارة بنك الرياض والبنك الأهلي على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين».

وكان من المتوقع أن يتمخض الاندماج عن حيازة مصرفية مجتمعة بأصول تبلغ 183 مليار دولار، وتعزز فارق تقدم البنك الأهلي التجاري عن أقرب منافسيه، بما فيهم مصرف الراجحي، عبر زيادة أصوله بمقدار الثلث تقريباً إلى 685 مليار دولار. وبحلول 30 سبتمبر، بلغ إجمالي أصول البنك الأهلي التجاري 498 مليار ريال، بينما كانت أصول بنك الرياض 250.6 مليار ريال.