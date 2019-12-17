الأسهم ترتفع بدعم البنوك.. والسيولة تقترب من 600 مليون

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في ختام تداولات أمس، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم البنوك وسط تحسن نسبي في السيولة مع اقترابها من 600 مليون درهم.

وواصل سوق دبي صعوده للجلسة الخامسة على التوالي مع تحسن شهية ومعنويات المستثمرين، وارتفع مؤشره بنسبة 0.34%، ليغلق عند 2736.55 نقطة ويبقى عند أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، بدعم رئيسي من أسهم البنوك والاستثمار.

وعاد سوق أبوظبي للأوراق المالية للون الأخضر بعد جلستين من الهبوط مع ظهور محفزات إيجابية واستمرار عمليات الشراء من قبل المحافظ الاستثمارية. وأغلق مؤشر السوق فوق مستوى 5 آلاف نقطة مرتفعاً 0.18% إلى 5038.75 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك. وقفزت السيولة الكلية للسوقين إلى 586 مليون درهم من 324.9 مليون درهم في الجلسة السابقة، موزعة بواقع 341 مليوناً في دبي، و245 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 427.88 مليون سهم، منها 352.59 مليوناً في دبي، و75.28 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4618 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.89% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.6%، و«دبي الإسلامي» 0.18% تزامناً مع مناقشة العمومية اليوم الاستحواذ على «نور بنك». وخطف سهم «أملاك للتمويل» الأنظار بعد صعوده بالحد الأعلى بنسبة 15% وسط تداولات نشطة بعد يوم من الكشف عن خطط الشركة حيال معالجة الخسائر المتراكمة.

وزاد قطاع النقل بنسبة 1.66% مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 2.74%، ليصل إلى 1.5 درهم، إضافة إلى ارتفاع «أرامكس» بنسبة 0.83%.

وصعد قطاع الخدمات بنسبة 0.37% مع صعود «تبريد» 1.1%، وزاد قطاع الاستثمار 0.12% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.05% في مقابل تراجع «شعاع كابيتال» 1.98%.

وفي المقابل، تراجع العقارات 0.33% مع انخفاض «ديار للتطوير» 0.55%، و«إعمار مولز» 0.53% إلى 1.86 درهم، و«الاتحاد العقارية» 0.33%، و«إعمار العقارية» 0.25%.

وانخفض قطاع السلع بنسبة 2.82% مع تراجع «دي إكس بي» 3.35%، وانخفض قطاع الاتصالات 2.5% مع انخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع التأمين بنسبة 0.43% مع انخفاض سهم «الإسلامية للتأمين- سلامة» 1.17%.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 97.76 مليون درهم، ليغلق مرتفعا إلى 12.7 درهماً، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بسيولة 53.04 مليون درهم، ليقفل عند 0.299 دراهم، ثم سهم «العربية للطيران» بتداولات بلغت 39.04 مليون درهم، ليصل صوب 1.5 درهم.

وكان «أملاك» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 15% ليغلق عند 0.483 درهم، تلاه سهم «أريج» 11.11% إلى 1.2 درهم، ثم سهم «مصرف السلام»، 3.23% عند 1.28 درهم، فيما سجل سهم «دي إكس بي» أكبر تراجع بنسبة 3.35% إلى 0.202 درهم، تلاه سهم «دو» 2.6% إلى 5.46 دراهم، ثم سهم «شعاع كابيتال» 1.98% إلى 0.990 درهم.

سوق أبوظبي

ودفع سوق أبوظبي للارتفاع قطاع البنوك مع صعود سهم «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.68%، «أبوظبي التجاري» 1.88%، و«أبوظبي الأول» 0.13%. وارتفع قطاع الطاقة 0.44% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.74% ويأتي هذا الارتفاع مع استحواذ شركة نفط الهلال على حصة إضافية من أسهم دانة غاز.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.05% مع انخفاض سهم «إشراق للاستثمار» 2.58%، «الواحة كابيتال» 0.44%، وتراجع قطاع الخدمات 0.25% مع انخفاض سهم «الجرافات البحرية» 2.78%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الصناعة 0.11% مع تراجع أسمنت الخليج 3.97%. وتراجع «العقارات» طفيفاً بنحو 0.09% مع انخفاض سهم «رأس الخيمة العقارية» 1.39%، فيما استقر «الدار العقارية» عند مستوى 2.15 درهم.

وحل سهم «واحة الزاوية» في صدارة النشاط حاصداً سيولة بنحو 96.44 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 2.43 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 33.38 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند 15.1 درهماً، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 24.98 مليون درهم متراجعاً إلى 16.54 درهماً.

إفصاحات

قالت شركة «دانة غاز» إن نسبة مساهمة شركة نفط الهلال ارتفعت إلى 20% بعد أن كانت 19.04%.

كشفت شركة «الخزنة للتأمين» عن مقدار الخسائر المتراكمة لديها الذي بلغ نحو 393.71 مليون درهم ليشكل 94% من رأسمالها البالغ 420 مليون درهم.

أعلنت شركة «الرمز كوربوريشن» تملك 7.33 ملايين سهم من أسهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن شراء الأسهم تم لصالح أحد عملائها بصفته المالك المستفيد النهائي، بما يعادل نسبة 24.43% من أسهم الشركة.