الإمارات الأولى إقليمياً في الشمول المالي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أفادت مؤسسة «أوكسفورد ايكونوميكس» البريطانية بأن الإمارات تعد الأولى إقليمياً وواحدة من أعلى الدول عالمياً في معدلات الشمول المالي وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية، لأكبر عدد من السكان.

وأوضح تقرير نشرته المؤسسة، أن عدد المواطنين غير المشمولين بالخدمات المصرفية في الإمارات بلغ مليون نسمة، في 2018، وهو الأدنى بين كافة دول المنطقة، كما بلغت النسبة إلى إجمالي تعداد السكان ما يقرب من العُشر.

وأفاد بأن عدد الحسابات المصرفية الجديدة التي أُنشئت في الإمارات على مدار العام الماضي بلغت 0.1 مليون حساب، بنمو2%. وأضاف أن قيمة الزيادة الإجمالية في أرصدة حسابات التوفير بلغت 6 مليارات دولار، بزيادة 2% مقارنة مع 2017، وهي نفس القيمة فيما يتعلق بالائتمان.

وبلغت قيمة بوالص التأمين الجديدة التي جرى إصدارها مليون بوليصة، بزيادة نسبتها 2% بالمقارنة مع 2017.