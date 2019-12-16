تباين أداء الأسهم المحلية وتراجع السيولة

المصدر: دبي- عمرو عادل

تباينت أسواق الأسهم المحلية في جلسة بداية الأسبوع، أمس، حيث واصل مؤشر سوق دبي تحركاته الإيجابية، مدعوماً بعمليات شراء طالت معظم الأسهم القيادية والمنتقاة المدرجة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي، بعد تعرض الأسهم القيادية المدرجة لضغوط بيع، متأثراً بعمليات جني أرباح سريعة، وسط تراجع مستويات السيولة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.18% عند 2727.34 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مع صعود أسهم الاتصالات والعقارات والبنوك، بينما واصل مؤشر سوق أبوظبي الهبوط للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.13%، ليغلق عند 5029.93 نقطة، بضغط من أسهم العقار، والبنوك والسلع. وتراجعت السيولة الكلية للسوقين إلى 324.9 مليون درهم من 358.07 مليون درهم في الجلسة السابقة، موزعة بواقع 225.48 مليوناً في دبي، و99.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 179.15 مليون سهم، منها 144.14 مليوناً في دبي، و35.01 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2537 صفقات.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقارات 0.57% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.50%. و«أرابتك» 1.5%، و«ديار للتطوير» 1.39%، و«الاتحاد العقارية» 1.35% تزامناً مع إجراء تغيرات إدارية جديدة، وارتفع «داماك» 0.88%.

وأسهم صعود قطاع البنوك أيضاً في دعم السوق، حيث ارتفع القطاع بنسبة طفيفة 0.08% بعد ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 1.12% مدعوماً باقتراب اجتماع الجمعية العمومية للبنك غداً، لمناقشة الاستحواذ على «نور بنك»، كما زاد «دبي التجاري» 0.52%، فيما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.79%.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، مع صعود «دو» بالنسبة ذاتها، وارتفع قطاع التأمين 1.37% مع صعود «الإسلامية العربية للتأمين- سلامة» 3.1%.

وتراجع قطاع السلع بنسبة 1.99% مع هبوط سهم «دي إكس بي» 2.34 % تزامناً مع إعلان الشركة خطة معالجة الخسائر المتراكمة.

وتصدر «غلفا للمياه المعدنية» النشاط بنحو 57 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 45.64 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 32.01 مليون درهم، وجاء سهم «الإسلامية للتأمين- سلامة» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 3.1%، فيما كان «غلفا للمياه»، الأكثر هبوطاً بنسبة 2.6%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بعد انخفاض قطاع الاستثمار بنسبة 2.17%، بفعل تراجع «الواحة كابيتال» بنسبة 3.48%، وتراجع قطاع العقارات 1.26% مع انخفاض «الدار العقارية» بنسبة 1.38%، وانخفض قطاع الصناعة 0.74% مع تراجع «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 2.5%، وتراجع قطاع البنوك 0.38% مع انخفاض «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.97%، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.97%، و0.26% على الترتيب.

وتصدر «أبوظبي الأول»، النشاط بالقيم، بنحو 23.93 مليون درهم، ثم «اتصالات» بسيولة 22.46 مليون درهم. وتصدر الأسهم الرابحة «رأس الخيمة للتأمين» بنسبة 15%، فيما كان «أركان لمواد البناء» الأكبر تراجعاً بنحو 6.38%.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية» على تعيين خليفة الحمادي رئيساً تنفيذياً للشركة، كما وافق المجلس على إنهاء انتداب أحمد خوري كعضو منتدب للشركة مع الاحتفاظ بصفته عضو مجلس إدارة.

يجتمع مجلس إدارة شركة «دبي للاستثمار» غداً لمتابعة أنشطة وأداء الشركة بما في ذلك موازنة عام 2020.